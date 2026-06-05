Dünya bu ay yine Fed'e odaklanacak. Ülke merkez bankaları, ekonomistler, yatırımcılar bir kez daha Fed'i takip edecek. Piyasalar kararı beklerken günden güne artan soru "Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor" oluyor.

Fed faiz kararı ne zaman?

Amerikan merkez Bankası faiz kararını 16 Haziran saat 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.

Piyasalar 5 Haziran 2026 Cuma itibarıyla yüzde 95.1 oranında faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.