Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Rapora göre, mayıs ayı enflasyonu 1,71 olarak açıklanırken yıllık bazda ise 32,61 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,24 olarak kaydedildi.

ENAG 2,16 olarak açıklamıştı

ENAG verilerine göre ise mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,16 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 53,13 olarak gerçekleşti.

En yüksek artış konut grubunda

Ana harcama grupları incelendiğinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 45,59 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda gerçekleşti.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon yüzde 34,86, ulaştırmada ise yüzde 34,29 oldu.

Yıllık enflasyona katkı açısından gıda ve alkolsüz içecekler 8,60 puan, ulaştırma 5,63 puan ve konut grubu 6,07 puan katkı sağladı.

Gıda fiyatlarında aylık düşüş

Mayıs ayında dikkat çeken gelişmelerden biri gıda fiyatlarındaki gerileme oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar aylık bazda yüzde 0,48 düşüş gösterdi.

Aynı dönemde ulaştırma fiyatları yüzde 2,03, konut grubundaki fiyatlar ise yüzde 2,28 arttı. Aylık enflasyona gıda grubunun katkısı eksi 0,12 puan olurken, ulaştırma 0,35 puan, konut ise 0,27 puan katkı verdi.

Alt sınıfların büyük bölümünde fiyat artışı görüldü

TÜFE kapsamında yer alan 174 alt harcama sınıfının 137'sinde mayıs ayında fiyat artışı yaşandı. Endeksi oluşturan alt sınıfların 28'inde düşüş görülürken, 9 alt sınıfta ise herhangi bir değişim olmadı.

Çekirdek enflasyon yüzde 31,30 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altının hariç tutulduğu özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) ise mayıs ayında aylık yüzde 2,87 arttı.

Çekirdek enflasyon olarak da takip edilen göstergede yıllık artış yüzde 31,30, yıl başından bu yana artış yüzde 14,93 ve on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,74 olarak hesaplandı.

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 32,61 seviyesine gerilerken, çekirdek göstergelerde aylık artışın manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi fiyatlama davranışlarındaki katılığın sürdüğüne işaret etti.