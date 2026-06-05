Fitch, Türkiye tahminlerini güncelledi: İşte dolar, enflasyon ve büyüme beklentileri...

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine yönelik beklentilerini revize etti.

Kuruluş, enflasyon tahminini yukarı çekerken, sıkı para politikasının bu yıl da devam edeceğine işaret etti.

Dolar/TL için yıl sonu beklentisi belli oldu

Fitch'in güncellenen projeksiyonlarında dolar/TL kurunun 2026 yılını 51 seviyesinde tamamlayacağı öngörüldü.

Kuruluş, 2027 yıl sonu için 59, 2028 yıl sonu için ise 67 seviyesinde dolar/TL tahmininde bulundu.

Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyon

Enflasyon görünümüne ilişkin beklentilerini güncelleyen Fitch, 2026 yıl sonu tahminini yüzde 25'ten yüzde 29,5'e yükseltti.

Raporda, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 22,5'e, 2028 sonunda ise yüzde 18'e gerileyeceği öngörüldü.

Politika faizinde düşüş beklentisi

Para politikasına yönelik tahminlerde de güncellemeye giden kuruluş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinin 2026 sonunda yüzde 35 seviyesinde olacağını tahmin etti.

Fitch, politika faizinin 2027 sonunda yüzde 24,5'e, 2028 sonunda ise yüzde 22'ye düşeceğini öngördü.

Büyüme beklentileri yükseldi

Büyüme tarafındaki tahminlerini de paylaşan kuruluş, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,8 büyümesini beklediğini açıkladı.

Fitch, 2027 yılı büyüme tahminini yüzde 4,4, 2028 yılı beklentisini ise yüzde 3,8 olarak belirledi.

Kuruluşun mart ayında yayımladığı önceki tahminlerde Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,6, 2027'de ise yüzde 3,5 büyüyeceği öngörülmüştü.