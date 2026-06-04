TÜİK açıkladı: Nisan ayına ilişkin işsizlik verileri belli oldu!

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin "İşgücü İstatistikleri" bültenini yayımladı.

Buna göre, işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 8,2 seviyesine çıktı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisanda 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı geriledi

Nisan ayında istihdam edilen kişi sayısı aylık bazda 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bine düştü. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 48,1 olarak kaydedildi.

Cinsiyete göre bakıldığında istihdam oranı erkeklerde yüzde 65,4, kadınlarda yüzde 31,2 oldu.

İş gücüne katılım azaldı

Söz konusu dönemde iş gücü, önceki aya göre 361 bin kişi düşerek 35 milyon 34 bin kişiye indi. İş gücüne katılım oranı ise 0,6 puan azalışla yüzde 52,4 seviyesinde hesaplandı.

Bu oran erkeklerde yüzde 70,2 olurken, kadınlarda yüzde 35 olarak belirlendi.

Genç işsizlik yüzde 14,5 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 0,8 puan gerileyerek yüzde 14,5’e düştü.

Genç erkeklerde işsizlik yüzde 12, genç kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

Haftalık çalışma süresi yükseldi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi aylık bazda 0,3 saat artarak 42,1 saate çıktı.

Atıl işgücü oranı geriledi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı nisanda 1,2 puan azalarak yüzde 30,1 seviyesine indi.

Aynı dönemde zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,5 olarak hesaplandı.