Varlık Barışı Resmi Gazete'de: Kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi istisnası

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Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, vergi uygulamalarından kamu alacaklarının tahsiline, İstanbul Finans Merkezi teşviklerinden istihdama yönelik vergi avantajlarına kadar çeşitli alanlarda değişiklikler içeriyor.

Kanunla birlikte varlık barışı uygulaması da hayata geçirildi. Buna göre, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklara ilişkin herhangi bir vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Yurt dışı kazançlara gelir vergisi istisnası

Düzenleme kapsamında, Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmadan önceki son üç takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla, yurt dışında elde ettikleri kazançlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak.

Tecil süresi 72 aya çıkarıldı

Kamu alacaklarına ilişkin tecil uygulamasında da değişikliğe gidildi. Buna göre, kamu alacaklarının tecilinde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya yükseltilirken, teminatsız tecil tutarı da 1 milyon liraya çıkarıldı.

Nitelikli personel ücretlerine vergi istisnası

Kanunla birlikte nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen personelin ücretlerine yönelik vergi avantajı da getirildi. Buna göre, nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak.

İstanbul Finans Merkezi teşviklerinde süre uzatıldı

İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik teşviklerde de süre uzatımına gidildi. Bu kuruluşlar için uygulanan yüzde 100 kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar devam edecek. Ayrıca kuruluş ve izin işlemlerinde finansal faaliyet harçlarına yönelik sağlanan muafiyet süresi de 5 yıldan 20 yıla çıkarıldı.