İngiltere Hazine Bakanlığı Finans Sekreteri Lord Spencer Livermore, ülkenin Avrupa Birliğine (AB) geri dönmesinin kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Livermore, Lordlar Kamarasında yaptığı resmi konuşmada Brexit sürecini geriye çevirmenin ulusal ekonomik çıkarlara kesinlikle uyacağını belirtti. Hükümetin Brüksel yönetimiyle başlattığı ilişkileri yeniden yapılandırma çalışmalarının mevcut ekonomik büyümeyi doğrudan desteklediğini vurgulayan finans sekreteri, kurumsal entegrasyonun önemine dikkat çekti.

Başbakan Keir Starmer, AB ile diplomatik bağları yeniden inşa etme ve İngiltere ekonomisini Avrupa pazarının merkezine yerleştirme sözü verdi. Muhalefet partileri ise Başbakan Starmer'ı 2016 yılındaki referandumda alınan ayrılık kararını tamamen baltalamaya çalışmakla suçluyor. İngiliz seçmenler, göç kontrolü, ulusal sağlık sistemi finansmanı ve parlamenter egemenlik haklarını koruma gerekçeleriyle birlikten ayrılma yönünde oy kullanmıştı.

Siyasi tartışmaların merkezinde yer alan ayrılık kararı, İşçi Partisi içindeki liderlik yarışı öncesinde kıdemli figürler tarafından yeniden gündeme taşınıyor. Eski Sağlık Bakanı Wes Streeting, geçen ay düzenlenen Progress konferansında ilgili halk oylamasını katastrofik bir hata olarak nitelendirdi. Streeting, mevcut ayrılık sürecinin İngiltere genelindeki refahı ve küresel nüfuzu sanayi devrimi öncesindeki seviyelerin bile altına düşürdüğünü iddia etti.

Siyasi liderler Avrupa Birliği ile yeni ortaklık modelleri arıyor

Olası bir liderlik yarışında genel başkanlığa aday olacağını duyuran Streeting, İngiltere geleceğinin Avrupa kıtasında yer aldığını savunuyor. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise şubat ayında yaptığı açıklamada hükümetin Brüksel ile yürüttüğü ilişkileri düzeltme adımlarını daha cesur şekilde ileriye taşıması gerektiğini belirtmişti. Hükümet yetkilileri, AB ile yürütülen müzakerelerin ikili ticaret hacmini artıracağını ve gümrük maliyetlerini düşüreceğini tahmin ediyor.

İngiltere ekonomi yönetimi, diplomatik temasları hızlandırarak ticari anlaşmaların yasal kapsamını genişletmeyi planlıyor. Finans sektörü temsilcileri, Avrupa ortak pazarına tam entegrasyonun ülke genelindeki yatırımları olumlu etkileyeceğini öngörüyor. Siyasi aktörler, uzun vadeli makroekonomik istikrar planları çerçevesinde yeni üretim ve dış ticaret modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.