Enflasyon rakamları açıklandı mı, neden açıklanmadı? Mayıs ÜFE ve TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?

TÜİK enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde ilan ediyor. Fakat bu ay öyle olmadı. Mayıs ayı enflasyon oranları 5 Haziran'da ilan edilecek. Vatandaşlar bugün yoğun şekilde "Enflasyon rakamları açıklandı mı, neden açıklanmadı" diye soruyor.

Enflasyon rakamları açıklandı mı, neden açıklanmadı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, mayıs ayındaki iş günü sayısının kısıtlı olması ve veri akışındaki olası gecikmelerin önlenmesi amacıyla ÜFE ve TÜFE rakamlarının 5 Haziran'da kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor.