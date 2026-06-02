Maydonoz Döner'e bağlı 5 şirket satışa çıktı

TMSF tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, Maydonoz Döner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren beş şirketin yüzde 100 hissesi satışa sunuldu.

Satış kapsamına Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ dahil edildi.

Muhammen bedel 1,95 milyar TL

İhale ilanında, şirketlerin toplam satış bedeli için 1 milyar 950 milyon TL muhammen değer belirlendi.

Yatırımcılar, söz konusu şirketlerin tamamını kapsayan hisse paketine teklif verebilecek. Satış, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 97 milyon 500 bin TL tutarında teminat yatırması gerekiyor.

Teminat olarak nakit ödeme veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu kabul edilecek. TMSF, belirtilen şartları yerine getirmeyen başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını duyurdu.

Şartname ücreti 150 bin TL

İhaleye ilişkin detayları içeren şartnameyi satın almak isteyen yatırımcıların 150 bin TL ödeme yapması gerekiyor.

Şartname, gerekli belgelerle başvuru yapılmasının ardından TMSF'nin İstanbul Şişli'deki merkezinden temin edilebilecek.

TMSF, potansiyel yatırımcılar için veri inceleme ve tesis ziyaret süreci de planladı.

Gizlilik taahhütnamesi imzalanması ve 250 bin TL ücret ödenmesi şartıyla yatırımcılar, 1-19 Haziran 2026 tarihleri arasında randevu alarak şirketlere ilişkin detaylı inceleme yapabilecek.

Son teklif tarihi 23 Haziran

İhaleye katılacak yatırımcıların kapalı teklif zarflarını 23 Haziran 2026 günü saat 16.30'a kadar TMSF'nin İstanbul'daki merkezine elden teslim etmeleri gerekiyor.

Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Açık artırma 24 Haziran’da

Kapalı tekliflerin değerlendirilmesinin ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

İhale Komisyonu, teklif zarflarını 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30'da yatırımcılar ve temsilcilerinin huzurunda açacak. Daha sonra en yüksek teklifin belirlenmesi için açık artırma gerçekleştirilecek.