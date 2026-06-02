Dev market zinciri 100'e yakın şubesini kapatıyor

İngiltere merkezli perakende devi Morrisons, zarar eden marketlerini kapatmaya hazırlanıyor. Şirketin açıkladığı plana göre ilk aşamada 7 Morrisons Daily mağazası faaliyetlerine son verecek.

Kapanacak mağazalar arasında York, Redcar, Loftus, Guisborough, Stokesley, Hull ve South Driffield’daki şubeler bulunuyor. Şirket, bu mağazaların uzun süredir zarar ettiğini ve sürdürülebilir şekilde işletilemediğini belirtti.

İlk etapta 7 mağaza kapatılacak

Morrisons’un yalnızca 7 mağaza ile sınırlı kalmayabileceği ifade ediliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre şirket, ülke genelinde zarar eden yaklaşık 100 Morrisons Daily şubesini kapatma seçeneğini değerlendiriyor.

Söz konusu mağazaların büyük bölümünün, Morrisons’un 2022 yılında satın aldığı McColl’s mağazalarının dönüştürülmüş versiyonları olduğu belirtiliyor. Şirketin bu noktaları yeniden kârlı hale getirme çabalarının ise beklenen sonucu vermediği ifade ediliyor.

Artan maliyetler şirketleri zorluyor

Morrisons yönetimi, mağaza kapanışlarının arkasındaki temel nedenlerden birinin hızla yükselen işletme maliyetleri olduğunu açıkladı.

Enerji giderleri, personel maliyetleri, sigorta primleri ve diğer operasyonel harcamalardaki artışın perakende sektöründe ciddi baskı yarattığı belirtiliyor. Şirket, bazı mağazaların yıllardır zarar ettiğini ancak son dönemde maliyet baskısının daha da arttığını vurguladı.

Çalışanlar için yeni plan

Morrisons, kapanacak mağazalarda çalışan personel için görüşmelerin başladığını duyurdu. Şirket, mümkün olan çalışanları diğer mağazalara veya operasyon merkezlerine yönlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.