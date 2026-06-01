JPMorgan'dan Türk Lirası kararı! Uzun soluklu pozisyon kapatıldı: İşte çekilmenin 4 nedeni

Bloomberg News'in aktardığı bilgilere göre, ABD merkezli dev banka JPMorgan uzun süredir sürdürdüğü Türk lirasına yönelik temel "ağırlık artır" yatırım pozisyonunu sonlandırarak kâr realizasyonu yaptı. Bankanın bundan sonraki süreçte daha kısa vadeli ve taktiksel işlemlere odaklanacağı belirtildi.

JPMorgan kâr reealizasyonuna gitti

JPMorgan tarafından hazırlanan değerlendirmede, Türk lirası pozisyonunun Eylül 2023'ten bu yana GBI-EM model portföyündeki ana yatırım temalarından biri olduğu ifade edildi. Banka, yalnızca Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimler öncesinde bu pozisyona geçici olarak ara verdiğini bildirdi.

Yatırımcılara yüzde 55 getiri sağladı

Raporda, söz konusu yatırımın ilgili dönemde yatırımcılara yaklaşık yüzde 55 oranında getiri sağladığı kaydedildi.

Riskler ve getiri beklentisi etkili oldu

JPMorgan, strateji değişikliğinin arkasında daha düşük beklenen getiri profili, artan ödemeler dengesi finansman gereksinimleri, yüksek enerji fiyatlarının oluşturabileceği baskılar ve erken seçim riskindeki artışın bulunduğunu belirtti.

Banka, bu unsurların etkisiyle Türk lirasına yönelik uzun vadeli pozisyonunu sonlandırırken, bundan sonraki süreçte daha taktiksel ve kısa vadeli işlemlere ağırlık vereceğini bildirdi.