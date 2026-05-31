Nvidia kendi işlemcisini kullanan ilk Windows bilgisayarını tanıtacak

Teknoloji dünyasının yapay zeka devrimiyle öne çıkan çip üreticisi Nvidia, gelecek hafta ana işlemci olarak kendi yarı iletkenlerini kullanan ilk Windows bilgisayarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sektör kaynakları, bu hamlenin kişisel bilgisayar pazarında köklü bir değişim yaratacağını doğrudan doğruladı. Microsoft şirketi, yapay zeka odaklı bilgisayar pazarındaki ilk denemelerinde çeşitli teknik aksaklıklar yaşadı. Yazılım devi, yeni dönemde dünyanın en değerli çip tasarımcısı Nvidia ile ortaklık kurarak pazarda ikinci bir şans elde ediyor.

İki teknoloji devi, ortak çalışmalarını ve bu yeni donanımları iki önemli sektör konferansında resmi olarak dünyaya duyuracak. Tanıtım etkinlikleri, Tayvan'da düzenlenen Computex ticaret fuarı ile San Francisco'daki Microsoft Build geliştirici konferansında eş zamanlı gerçekleşecek. Nvidia çiplerini barındıran bilgisayarları ilk aşamada Microsoft şirketinin kendi özgün Surface markası üretecek. Sektör kaynakları, Dell dahil olmak üzere küresel bilgisayar üreticilerinin de bu ekosisteme dahil olduğunu kesin olarak onayladı.

Yazılım üreticisi Microsoft, kullanıcıların yapay zeka ajanlarını uzak sunucular yerine doğrudan kendi Windows bilgisayarlarında çalıştırmasını hedefliyor. Şirket, bu yerel operasyonları kolaylaştıracak yeni bir sistem yazılımını da etkinlikler kapsamında ilk kez vitrine çıkaracak. Dell ve Microsoft temsilcileri konuya ilişkin resmi soruları yanıtsız bırakırken Nvidia sözcüleri de henüz bir yorum yapmadı.

Nvidia işlemcileri veri merkezlerinden kişisel bilgisayarlara taşınıyor

Grafik çipleri tasarlayarak teknoloji dünyasına adım atan Nvidia, kişisel bilgisayar işlemcisi sektörüne girmek için uzun yıllardır arka planda çalışıyordu. Sektör temsilcileri, bu stratejik girişimin ancak son dönemde tamamen olgunlaştığını ve lansmanın kesinleştiğini ifade ediyor. Çip üreticisi Nvidia, sosyal medya platformu X üzerinde Tayvan coğrafi koordinatlarını içeren bir paylaşım yaparak bilgisayarlarda yeni bir çağın başlayacağını ilan etti. Windows departmanı lideri Pavan Davuluri ise geliştiriciler için işletim sistemi sürümünden bağımsız yepyeni bir donanım mimarisinin yolda olduğunu açıkladı.

Tarihsel geçmiş incelendiğinde Nvidia, Windows ekosistemine tamamen yabancı bir aktör olarak konumlanmıyor. Şirket, 2012 yılında Windows 8 işletim sisteminin hafifletilmiş bir versiyonu olan Windows RT ile çalışan bazı Surface tablet bilgisayarlara da işlemci desteği sunmuştu. Microsoft, günümüzde Windows platformunu yapay zeka rüzgarından en yüksek verimle yararlanacak şekilde tamamen yeniden konumlandırmak istiyor. Firmanın ilk yapay zeka bilgisayarı Copilot+ PC, güvenlik açıkları ve Recall özelliği nedeniyle ertelenerek büyük prestij kaybı yaşamıştı.

Yerel bilgisayarlarda otonom görev yapabilen yapay zeka ajanlarına geçiş hamlesi, kurumsal firmalar için taze bir nefes alanı açıyor. Şirketler, bulut tabanlı sınırsız sohbet botlarının getirdiği devasa bilgi işlem ve sunucu maliyetleriyle mücadele etmekte zorlanıyor. Microsoft, maliyetleri düşürmek amacıyla sene başından beri OpenClaw platformunu destekleyerek yazılımcı Omar Shahine liderliğinde özel bir mühendislik ekibi kurdu. OpenClaw oluşumunun kurucusu Peter Steinberger, OpenAI çatısı altındaki görevine devam ederken Build konferansında yerel entegrasyon süreçlerini anlatacak.

Küresel pazarda Intel ve AMD ortaklığı sarsılıyor

Analistler, Nvidia şirketinin kişisel bilgisayar pazarına adım atmasının Qualcomm gibi benzer mimariyi kullanan diğer rakiplere de dolaylı olarak yardım edeceğini savunuyor. Geleneksel Intel ve AMD mimarisinin dışına çıkan bu yeni işlemciler, sektördeki dengeleri tamamen değiştirebilecek bir potansiyel barındırıyor. Current Strategies kurumunun kıdemli analisti Carolina Milanesi, Qualcomm firmasının mükemmel pil ömrü sunmasına rağmen yazılımcıların ilgisizliği nedeniyle pazarda pay kazanamadığını hatırlattı. Analiste göre geliştiriciler ve kurumsal yapılar, Nvidia ekosisteminin gücü sayesinde yeni Windows sürümlerine çok daha hızlı uyum sağlayacak.