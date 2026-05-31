Evlerin elektriği gelir kapısı oldu: Enerjiyi satıp fatura ödemiyorlar

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Jeff ve Jenny Wright çifti, çatılarına kurdukları güneş panelleri ve batarya sistemi sayesinde bir yıldan uzun süredir elektrik faturası ödemiyor. Çift, evlerinde kullanmadıkları elektriği şebekeye geri satarak ek gelir elde ediyor.

Enerji şirketleri, bu modeli artan elektrik talebine karşı önemli bir çözüm olarak değerlendiriyor.

Fazla elektrik şebekeye aktarılıyor

Sistemin temelinde güneş panelleriyle üretilen elektriğin ev bataryalarında depolanması yer alıyor. Evde kullanılmayan enerji, talebin yoğun olduğu saatlerde merkezi elektrik şebekesine aktarılıyor.

"Sanal enerji santrali" (Virtual Power Plant - VPP) olarak adlandırılan bu model sayesinde binlerce ev tek bir enerji santrali gibi çalışabiliyor.

Yapay zeka talebi enerji baskısını artırıyor

Uzmanlar, özellikle yapay zekâ veri merkezlerinin enerji tüketimindeki hızlı artışın mevcut altyapı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtiyor.

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre ülkenin önümüzdeki yıllarda yaklaşık 200 gigavatlık ek enerji kapasitesine ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.

Milyarlarca dolarlık tasarruf potansiyeli

Rocky Mountain Institute tarafından hazırlanan rapora göre sanal enerji santralleri, 2030 yılına kadar ABD'de zirve elektrik talebini 60 gigavat azaltabilir. Aynı zamanda enerji sektöründe yıllık yaklaşık 17 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlayabileceği öngörülüyor.

Enerji şirketi Sunrun, 107 bin müşterisinin sanal enerji santrali programına katıldığını ve yalnızca 2025 yılında katılımcılara toplam 17 milyon dolar ödeme yapıldığını açıkladı.

Elektrikli araçlar da sisteme dahil olacak

Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler, gelecekte elektrikli araç bataryalarının da sanal enerji santrallerinin önemli bir parçası olacağını belirtiyor.

Araçların kullanılmadığı zamanlarda depoladıkları enerjinin şebekeye aktarılmasıyla hem enerji arzının desteklenmesi hem de kullanıcıların ek gelir elde etmesi hedefleniyor.

Uzmanlar, artan enerji talebi karşısında geleneksel santrallerin inşasının yıllar sürdüğüne dikkat çekerken, sanal enerji santrali ağlarının ise birkaç ay içinde devreye alınabildiğini vurguluyor. Bu nedenle sistemin önümüzdeki yıllarda küresel enerji sektöründe daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.