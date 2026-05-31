Kuraklık gıda fiyatlarını vurdu: Market enflasyonunda 4 yılın en sert artışı yaşandı

Kuraklık ve su kaynaklarındaki azalma, tarımsal üretimi olumsuz etkilerken hayvancılık sektörünü de zorluyor. Uzmanlara göre sığır sürüleri son 75 yılın en düşük seviyesine gerilerken, meyve ve sebze üretimi de su yetersizliğinden etkileniyor.

Et, sebze ve kahvede dikkat çeken artış

Resmi verilere göre market fiyatları Nisan 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 2,9 yükseldi. En belirgin fiyat artışları dana eti, taze sebze, kahve, ekmek ve süt ürünlerinde görüldü.

Domates fiyatları ise son bir yılda yüzde 40 artarak en dikkat çekici yükselişlerden birine imza attı.

Uzmanlardan kuraklık uyarısı

Ekonomistler, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve iklim kaynaklı sorunların gıda enflasyonunu artırdığını belirtiyor. Uzmanlar, 2026 boyunca özellikle kırmızı et, taze meyve-sebze ve şeker fiyatlarında tarihsel ortalamaların üzerinde artışlar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.