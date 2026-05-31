Google Haberler

Kuraklık gıda fiyatlarını vurdu: Market enflasyonunda 4 yılın en sert artışı yaşandı

Aşırı hava olayları, kuraklık, enerji maliyetleri ve tedarik zinciri sorunları gıda fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Nisan 2026'da market fiyatları aylık bazda yüzde 0,7 artarak son dört yılın en sert yükselişini kaydederken, uzmanlar özellikle et, sebze, kahve ve süt ürünlerinde fiyat baskısının süreceği uyarısında bulundu.

Mutluhan Yıldız
Kuraklık gıda fiyatlarını vurdu: Market enflasyonunda 4 yılın en sert artışı yaşandı

Kuraklık ve su kaynaklarındaki azalma, tarımsal üretimi olumsuz etkilerken hayvancılık sektörünü de zorluyor. Uzmanlara göre sığır sürüleri son 75 yılın en düşük seviyesine gerilerken, meyve ve sebze üretimi de su yetersizliğinden etkileniyor.

Et, sebze ve kahvede dikkat çeken artış

Resmi verilere göre market fiyatları Nisan 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 2,9 yükseldi. En belirgin fiyat artışları dana eti, taze sebze, kahve, ekmek ve süt ürünlerinde görüldü.

Domates fiyatları ise son bir yılda yüzde 40 artarak en dikkat çekici yükselişlerden birine imza attı.

Uzmanlardan kuraklık uyarısı

Ekonomistler, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve iklim kaynaklı sorunların gıda enflasyonunu artırdığını belirtiyor. Uzmanlar, 2026 boyunca özellikle kırmızı et, taze meyve-sebze ve şeker fiyatlarında tarihsel ortalamaların üzerinde artışlar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

TZOB'dan çay üreticisine 'taban fiyat' uyarısıTZOB'dan çay üreticisine 'taban fiyat' uyarısıEkonomi
Çok Okunanlar