Kahvaltılık gevrek devi üretim tesisini kapatacak: Yüzlerce çalışan işten çıkacak

ABD'li gıda üreticisi WK Kellogg, Nebraska'daki üretim tesisini kapatma kararı aldı. Şirket, değişen tüketici alışkanlıkları ve üretim ağını modernize etme planları kapsamında 451 çalışanın işine son verecek.

Kahvaltılık gevrek tüketimi geriliyor

ABD'de yıllardır kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan gevrek ürünler, tüketicilerin daha sağlıklı ve protein ağırlıklı beslenme tercihleri nedeniyle talep kaybı yaşıyor. Özellikle ilave şeker, yapay renklendirici ve yüksek derecede işlenmiş gıdalara yönelik eleştirilerin artması sektör üzerinde baskı oluşturuyor.

Verilere göre ülkede kahvaltılık gevrek satışları son dört yılda yüzde 13'ten fazla düşüş gösterdi.

451 kişi işini kaybedecek

WK Kellogg'un Nebraska Çalışma Bakanlığı'na yaptığı resmi bildirimde, Omaha kentindeki fabrikanın aşamalı olarak kapatılacağı duyuruldu.

Şirketin planına göre ilk işten çıkarmalar Temmuz ayında başlayacak. Ağustos ayında ise fabrikanın tamamen faaliyetlerini durdurması bekleniyor. Süreç sonunda toplam 451 pozisyonun kaldırılacağı belirtildi.

İşten çıkarmalardan üretim çalışanlarının yanı sıra bakım personeli, mühendisler, depo çalışanları, insan kaynakları ve yönetim kadrolarındaki çalışanlar da etkilenecek.

Üretim yeni tesislere taşınacak

Şirket yönetimi, söz konusu kararın ürünlerin raflardan kalkacağı anlamına gelmediğini vurguladı. WK Kellogg, üretimi eski ve maliyetli tesislerden daha modern ve verimli fabrikalara kaydırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda şirketin üretim altyapısını güçlendirmek için 450 ila 500 milyon dolar arasında yatırım yapacağı açıklandı.

Ferrero döneminde ilk büyük kapanışlardan biri

Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies ve Special K gibi dünyaca ünlü markaların sahibi olan WK Kellogg, 2025 yılında Nutella üreticisi İtalyan Ferrero tarafından satın alınmıştı.

Omaha tesisinin kapatılması kararı Ferrero satın alımından önce alınmış olsa da uygulama süreci yeni yönetim döneminde hayata geçiriliyor.

Uzmanlar, değişen tüketici tercihleri ve sağlıklı beslenme eğilimlerinin önümüzdeki yıllarda kahvaltılık gevrek sektöründe yeni dönüşümleri beraberinde getirebileceğini değerlendiriyor.