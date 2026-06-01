ABD'den seçim öncesi Türkiye'ye olası swap hamlesi! Arjantin modeli gündemde

Jefferies International stratejisti Durukal Gün, ABD'nin seçimler öncesinde Türkiye'ye dolar swap hattı teklif edebileceğini bunun da döviz rezervlerini güçlendirerek piyasa güvenini artıracağını öngördü.

Gün, yayımladığı raporda Trump yönetiminden gelebilecek olası bir destek mekanizmasının Türkiye ekonomisine olumlu katkı sağlayabileceğini belirtti.

Arjantin modelini hatırlattı

Rapora göre, geçen yıl Arjantin'e verilen desteğe benzer bir adım, Türk lirası üzerindeki baskıyı azaltabilir, enflasyon beklentilerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir ve dolarizasyona karşı yürütülen politikaları destekleyebilir. Ayrıca Gün'e göre olası swap hamlesi son aylarda yükselen Türkiye'nin kredi risk primini de düşürebilir.

Ancak henüz iki tarafta böyle bir olasılığı teyit etmedi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın geçen yıl Arjantin için devreye aldığı destek paketi, ülke merkez bankasıyla yapılan 20 milyar dolarlık döviz takası (swap) anlaşmasını ve ABD'nin doğrudan Arjantin pesosu alımlarını kapsıyordu. Söz konusu adımlar, finansal piyasalarda istikrarı sağlamak ve ara seçimler öncesinde pesoda yaşanabilecek sert değer kayıplarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilmişti.