TÜRK-İŞ mayıs verilerini açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yaptığı açlık ve yoksulluk sınırını araştırmasının 2026 Mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

Açlık sınırı 35 bin TL'yi yoksulluk sınırı 114 bin TL'yi geçti

TÜRK-İŞ'in hesaplamalara göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını baz alan açlık sınırı ise 35 bin 174,85 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına işaret eden yoksulluk sınırı da mayıs ayında 114 bin 576,10 TL’ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 45 bin 488,25 TL'ye çıktı.

Mutfak harcamalarında yıllık artış yüzde 40,58

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması son bir ayda 588 TL artarken, yılın ilk beş ayında aile bütçesine yansıyan ilave mutfak harcaması 3 bin 950 TL’ye ulaştı.

TÜRK-İŞ’e göre, mutfak enflasyonundaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,70 oranında gerçekleşirken on iki aylık değişim oranı yüzde 40,18 oldu.

Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,58 olarak gerçekleşirken beş aylık artış oranı ise yüzde 16,69 oldu.