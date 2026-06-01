Yanıltıcı etikete af yok! Market zincirine dev ceza

İspanya Tüketici İşleri Bakanlığı, Mercadona’nın kendi markası altında satışa sunduğu “Yüzde 51 yulaflı tortilla” ürünüyle ilgili inceleme başlattı.

Soruşturma, tüketici derneği FACUA’nın yaptığı şikâyetin ardından gündeme geldi. Dernek, ürün ambalajının tüketicilerde yanlış algı oluşturduğunu ve ürünün içeriği hakkında yanıltıcı izlenim verdiğini savundu.

Yetkililere göre ürünün ön yüzündeki tasarım ve ifadeler, yulafın ürünün temel veya tek tahıl bileşeni olduğu izlenimini oluşturdu.

Ancak yapılan incelemelerde üründe rafine unların da bulunduğu tespit edildi. Düzenleyici kurumlar, özellikle sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerin bu sunum nedeniyle satın alma kararlarında etkilenebileceğini belirtti.

Üç ayrı ihlal tespit edildi

İspanyol makamları, Mercadona’ya üç farklı ihlal nedeniyle toplam 30 bin euro ceza verdi.

Kararda; yanıltıcı ürün sunumu, zorunlu ürün isimlendirme kurallarına uyulmaması, pazarlamadan sorumlu şirket bilgilerinin eksik gösterilmesi gibi gerekçeler yer aldı.

Her bir ihlal için 10 bin Euro olmak üzere toplam 30 bin Euro ceza uygulandı.

Şirket karara itiraz etmeye hazırlanıyor

Mercadona ise suçlamaları kabul etmiyor. Şirket, ürün üzerinde yasal olarak gerekli tüm içerik bilgilerinin bulunduğunu ve etiketlemenin mevcut düzenlemelere uygun olduğunu savundu. Market zinciri ayrıca kendi markalı ürünlerde müşterilere açık ve doğru bilgi sunmaya özen gösterdiklerini açıkladı. Şirket, kararı Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi’ne taşıyarak itiraz etmeyi değerlendiriyor.

Avrupa’da gıda etiketlerine yakın takip

Kararın yalnızca para cezasıyla sınırlı olmadığı belirtiliyor.

İspanyol makamları, ürün ambalajındaki sorunların düzeltilmesini de talep etti. Uzmanlara göre karar, Avrupa genelinde market zincirlerine yönelik gıda etiketleri ve sağlık odaklı pazarlama uygulamalarında daha sıkı bir denetim döneminin işareti olabilir.

Son yıllarda özellikle “tam tahıllı”, “lifli”, “doğal” ve “sağlıklı alternatif” gibi ifadelerin kullanıldığı ürünler Avrupa’daki düzenleyici kurumların yakın takibine girmiş durumda. Tüketici örgütleri ise bazı ambalajların teknik olarak kurallara uygun görünse bile tüketicilerde yanıltıcı algılar oluşturabildiğini savunuyor.