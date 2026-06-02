UBS’ten altın, petrol ve bakır tahmini

UBS Emtia Analisti Giovanni Staunovo’ya göre ABD-İran ilişkilerine yönelik gelişmeler, kısa vadede emtia piyasalarının en önemli belirleyicisi olmaya devam ediyor.

Staunovo, Orta Doğu’daki gerilimin petrol başta olmak üzere birçok emtiada fiyatları yukarı taşıdığını ve piyasalardaki oynaklığı artırdığını belirtti. Buna rağmen yıl başından bu yana emtia piyasalarında güçlü getiriler elde edildiğine dikkat çekti.

Emtialar yüzde 20’den fazla değer kazandı

UBS CMCI Bileşik Toplam Getiri Endeksi verilerine göre geniş emtia sepeti 2026 yılı başından bu yana yüzde 20’nin üzerinde yükseldi.

Brent petrolün nisan ayında varil başına 126 dolara kadar yükseldiğini hatırlatan UBS, altın fiyatlarının ise jeopolitik risklere rağmen yüksek faiz beklentilerinin etkisiyle tarihi zirvelerinin altında işlem gördüğünü ifade etti.

Petrol piyasasında arz endişeleri sürüyor

UBS raporuna göre birçok ülkede petrol ürünleri stokları düşük seviyelerde bulunuyor. Bu durumun, stokların yeniden oluşturulabilmesi için fiyatların daha da yükselmesine neden olabileceği değerlendiriliyor.

Analistler, jeopolitik risk priminin zamanla azalmasını beklese de petrol piyasasındaki arz-talep dengesizliğinin fiyatları desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.

Altın için uzun vadeli görünüm pozitif

UBS, altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmalar yaşansa da uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.

Bankaya göre küresel borç yükünün yüksek seyretmesi, ABD’de süregelen bütçe açıkları ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri altın talebini destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca jeopolitik belirsizliklerin sürmesi halinde yatırımcıların güvenli liman arayışının devam edeceği belirtiliyor.

1000 dolar üzerine çıkabilir

UBS geçtiğimiz hafta 2026 yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 5.900 dolardan 5.500 dolara çekti.

Banka, ABD tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi ve doların güçlü kalmasının altın üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı. Ancak buna rağmen analistler yıl sonuna kadar altının mevcut seviyelerinin yaklaşık 1.000 dolar üzerine çıkabileceğini düşünüyor.

Bakır ve alüminyumda arz açığı bekleniyor

UBS, enerji dönüşümü ve elektrifikasyon yatırımlarının bakır ve alüminyuma olan talebi artırmaya devam edeceğini belirtti.

Raporda, önümüzdeki yıllarda bu iki metalde arz açığının derinleşmesinin beklendiği ve bunun da fiyatları orta vadede destekleyebileceği ifade edildi.

2027 için altın senaryosu

UBS analistleri Dominic Schnider ve Wayne Gordon, 2027 yılında daha dengeli bir para politikası ortamının oluşabileceğini ve bunun dolar üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti.

Bu senaryoda yatırımcıların yeniden altına yönelmesinin mümkün olduğu değerlendirilirken, altının orta ve uzun vadede portföylerde önemli bir çeşitlendirme aracı olmaya devam edeceği vurgulandı.

Emtia çeşitlendirmesi tavsiyesi

UBS, yüksek miktarda altın yatırımı bulunan yatırımcıların yalnızca altına bağlı kalmak yerine bakır, alüminyum ve tarımsal emtiaları da portföylerine eklemelerini öneriyor.

Bankaya göre emtialar, hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon göstermeleri nedeniyle enflasyon ve jeopolitik risklere karşı etkili bir korunma aracı olmaya devam ediyor.

Merkez bankaları altın talebini destekliyor

UBS, merkez bankalarının altın alımlarının sürdüğünü ve bunun piyasadaki en önemli destek unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Rapora göre yatırım fonlarının talebinde dönemsel yavaşlamalar görülse de merkez bankaları, artan yatırım faaliyetleri ve Asya’daki mücevher talebi sayesinde küresel altın talebinin güçlü kalması bekleniyor.