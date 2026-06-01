KazMunayGas TPAO ortaklığı ilerletiliyor

Kazakistan ulusal petrol şirketi KazMunayGas ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) sondaj ve kuyu hizmetlerini kapsayan petrol sahası hizmetleri anlaşmasını ilerletiyor. KazMunayGas Yönetim Kurulu Başkanı Askhatt Khasenov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar süreci Bakü Enerji Haftası-2026 kapsamında ele alındı. Kurumlar stratejik anlaşma üzerinden uluslararası projelerde üretim desteği sağlamayı hedefliyor.



TPAO küresel projelerde sondaj kapasitesini artırıyor

Yöneticiler görüşmelerde kuyu bakım hizmetlerindeki ortak faaliyetleri doğrudan artırmayı planladı. TPAO yönetimi farklı ülkelerdeki güncel projelerine Kazak iştiraklerini entegre etmeyi değerlendiriyor. Taraflar sondaj operasyonları ile kuyu tamamlama alanlarındaki teknik tecrübelerini birleştiriyor. Enerji şirketleri ortaklık sayesinde uluslararası pazarda teknik kapasite artışı yakalamayı öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Kazakistan ziyareti sırasında ilgili sözleşmeyi imzaladı. Heyetler önümüzdeki dönemde bakım ve üretimle bağlantılı diğer hizmetlerde operasyonel adımlar atacak. TPAO küresel enerji pazarındaki konumunu ortak girişimlerle destekliyor.