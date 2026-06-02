Telefon üretmeyi bırakan Nokia milyarlarca doları nasıl kazanıyor?

Bir zamanlar dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olan Nokia, Ocak 2025 itibarıyla akıllı telefon üretimine tamamen son verdiğini duyurdu. Ancak telefon üretiminden çekilen Nokia her yıl milyarlarca dolar kazanmaya devam ediyor. Peki nasıl?

Bu kazancın ardında küresel bağlantıyı sağlayan güçlü altyapı üretimi yer alıyor.

Yapay zekayı altyapı üretimi ile yakaladı

Finlandiyalı şirket bugün sadece telekom operatörlerine sattığı ekipmanlardan değil, aynı zamanda iletişim endüstrisinde kullanılan geniş bir patent portföyünden de milyarlarca dolar pasif gelir elde ediyor.

Nokia'nın ana gelir kaynağı artık tüketiciler değil, Vodafone, T-Mobile ve Orange gibi büyük telekom operatörleri. Dev şirketlere 5G baz istasyonları, yönlendiriciler (routers) ve optik ağ altyapıları satan Nokia, yapay zeka patlamasıyla birlikte veri merkezlerinin şebeke altyapılarını da optimize ederek ciddi bir büyüme yakaladı.

Patentlerden milyarlarca dolar pasif gelir

Öte yandan Nokia, akıllı telefonların ve hücresel ağların çalışmasını sağlayan binlerce temel patente sahip. Apple, Samsung, Microsoft ve Oppo gibi teknoloji devleri de ürettikleri cihazlarda Nokia'nın teknolojilerini kullanabilmek için her yıl şirkete milyarlarca dolar lisans ücreti ödüyor.

Bu kaynaklara ek olara Nokia, telekom ağlarını daha akıllı ve yazılım odaklı hale getirmek için de Nvidia gibi devlerle ortaklıkları artırıyor.

200 milyar dolarlık pazar potansiyeli

Küresel ağlar giderek daha çok yapay zeka odaklı ve yazılım merkezli hale gelirken, Nokia da yapay zeka destekli RAN (Radyo Erişim Ağı) pazarı da dahil olmak üzere yeni bir büyüme dalgasına hazırlanıyor.

Teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektörlerinde pazar araştırmaları yapan danışmanlık şirketi Omdia'nın verilerine göre, bu pazar 2030 yılına kadar 200 milyar dolardan fazla bir potansiyele ulaşabilir.

Nokia akıllı telefon devrimini nasıl kaçırdı?

1998'de Motorola'yı geçerek dünyanın en büyük telefon üreticisi olan Nokia efsanevi 3310 modeliyle dayanıklılıkta kült haline gelmişti.

250 milyon satan 1100 modeliyle tarihin en çok satan telefonuna imza atan şirket günde 400 bin cihaz üretirken, şirket yöneticilerinin 2007 yılında trend haline gelen dokunmatik ekranı "geçici bir trend" olarak görmesi ve rakiplerinin aksine Symbian işletim sisteminde diretmesi bir dönemin sonunu getiren en büyük bir stratejik hata oldu.

2011'de Android yerine Microsoft'un Windows Phone sistemine geçiş yapan ve Lumia serisini çıkaran Nokia, yeni seri sosyal medya uygulamalarını desteklemeyince bir darbe daha aldı. Yüzde 49'luk pazar payı birkaç yıl içinde yüzde 3'e kadar eriyen Nokia 2013-2016 yılları arasında telefon bölümünü Microsoft'a satıp telefon pazarından tamamen çekildi.