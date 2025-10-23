Nokia’dan sürpriz bilanço: Kâr ve satışlar tahminleri geçti

Finlandiyalı teknoloji şirketi Nokia Oyj, 2025 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin düzeltilmiş faaliyet kârı 435 milyon Euro olarak gerçekleşti ve analistlerin 324 milyon Euro düzeyindeki beklentisinin üzerinde geldi.

Nokia’nın çeyrek satışları 4,83 milyar Euroya ulaşarak 4,64 milyar euro’luk tahminleri de aştı. Karşılaştırılabilir net kâr ise 323 milyon Euro olarak açıklandı.

Ağ altyapısı satışları yüzde 28 arttı

Nokia, özellikle ağ altyapısı ve optik ağ alanlarındaki güçlü büyümenin kârlılığı desteklediğini bildirdi.

Şirket, yapay zeka ve bulut müşterilerinden gelen talep sayesinde ağ altyapısı satışlarının yıllık bazda yüzde 28 arttığını ve bu segmentin toplam grup satışlarının yaklaşık yüzde 6’sını oluşturduğunu açıkladı.

2025 yılı kâr beklentisi yukarı revize edildi

Şirket, girişim fonu yatırımlarının sunumundaki değişiklik nedeniyle 2025 yılına ilişkin karşılaştırılabilir faaliyet kârı beklentisini önceki 1,6–2,1 milyar euro aralığından 1,7–2,2 milyar euro aralığına yükseltti.

Nokia’nın yeni CEO’su Justin Hotard, nisan ayında göreve başlamıştı. Şirketin uzun vadeli stratejisini 19 Kasım’daki sermaye piyasaları gününde detaylı şekilde açıklaması bekleniyor.