Hayat pahalılığı günlük alışkanlıkları değiştirdi

ABD'de yaşam maliyetlerindeki yükseliş, tüketicilerin harcama alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açıyor. Özellikle orta ve düşük gelir grubundaki haneler, artan fiyatlar karşısında günlük harcamalarını kısmaya başladı.

Kahve ve küçük lüksler ilk sırada

Finans platformu MoneyLion'un verilerine göre, günlük kahve satın almak veya sık yemek siparişi vermek gibi küçük harcamalar yıl sonunda ciddi maliyetlere ulaşıyor. Bu nedenle birçok tüketici kafelerden kahve almak yerine evde kahve hazırlamayı tercih ediyor.

Konser biletleri, restoran ziyaretleri ve benzeri isteğe bağlı harcamalarda da tasarruf eğiliminin arttığı belirtiliyor.

Enerji ve tüketim ürünlerinde maliyet baskısı

Trump yönetiminin Ev Enerji Teşvikleri Programı'nda yaptığı değişiklikle gazlı cihazların elektrikli sistemlerle değiştirilmesine yönelik teşvikler kaldırıldı. Destekler yalnızca mevcut elektrik sistemlerinin iyileştirilmesiyle sınırlandırıldı.

Öte yandan Meksika'da üretilen ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme ekipmanlarına uygulanan ek gümrük vergileri de tüketici maliyetlerini artırabilecek yeni bir unsur olarak öne çıkıyor.

Teknoloji ürünleri de zamlanıyor

Yüksek enflasyon ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle kişisel bilgisayar fiyatlarında da artış yaşanıyor. Uzmanlar, uygun fiyatlı teknoloji ürünlerine erişimin zorlaşmasının özellikle orta gelir grubunu etkilediğine dikkat çekiyor.

Ekonomistler, ABD ekonomisinde gelir grupları arasındaki ayrışmanın derinleştiğini ve premium ürünlere olan talep canlı kalırken orta sınıfın satın alma gücünün giderek daha fazla baskı altında kaldığını belirtiyor.