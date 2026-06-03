Elektronik mağaza zinciri 8 şubesini kapatıyor

İngiltere'de 921 yılından bu yana faaliyet gösteren Hughes Electrical, mağaza ağını küçültme kararı aldı. Şirket, yükselen işletme giderleri, çevrim içi alışverişin yaygınlaşması ve tüketici davranışlarındaki değişim nedeniyle bazı şubelerini kapatacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Diss, Dereham, Hunstanton, North Walsham, Thetford, Norwich'teki iki mağaza, Clacton ve Wisbech şubeleri 6 Haziran tarihinde faaliyetlerini sonlandıracak. Kapanışların ardından şirketin fiziksel mağaza ağı önemli ölçüde küçülmüş olacak.

60 kişinin işi tehlikeye girdi

Yeniden yapılanma kapsamında ilk etapta 35 mağaza çalışanının işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Ayrıca Norwich'teki dağıtım merkezinin de kapatılmasının değerlendirilmesi nedeniyle 25 kişinin daha etkilenebileceği belirtildi. Böylece toplamda yaklaşık 60 kişinin işi tehlikeye girmiş durumda.

Şirketten çalışanlara destek sözü

Hughes Electrical yönetimi, etkilenen çalışanlar için danışma sürecinin başlatıldığını açıkladı. Şirket bünyesindeki diğer pozisyonlara başvuru imkanı sunulurken, çalışanlara geçiş sürecinde destek verileceği ifade edildi.

CEO Wardell: Kolay bir karar değildi

Hughes Electrical CEO'su Mark Wardell, mağaza kapatma kararının uzun değerlendirmeler sonucunda alındığını söyledi. Wardell, etkilenen çalışanların önemli bir bölümünün uzun yıllardır şirkette görev yaptığını belirterek, sürecin saygı ve şeffaflık içinde yürütüleceğini ifade etti.

Artan maliyetler kârlılığı vurdu

Şirketin son mali sonuçları, perakende sektöründeki baskının boyutunu ortaya koydu. Hughes Electrical, bir önceki yıl kâr açıklamasına rağmen son mali yılda zarar etti. Yönetim, yükselen maaş giderleri, enflasyon, teslimat maliyetleri ve yoğun rekabetin kârlılığı olumsuz etkilediğini belirtti.

Online alışveriş mağazaları zorluyor

Perakende sektöründe dijital dönüşümün hızlanması, geleneksel mağazalar üzerindeki baskıyı artırıyor. Hughes Electrical da kapanma kararının temel nedenlerinden biri olarak internet üzerinden yapılan satışların yükselişini gösterdi.

Mağaza kapanışlarına rağmen Hughes Electrical tamamen faaliyetlerini durdurmayacak. Şirket, yeniden yapılanmanın ardından Doğu Anglia bölgesindeki 10 mağazası ve Colchester şubesiyle hizmet vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

100 yılı aşan geçmişe sahip

I. Dünya Savaşı'nın ardından Frank Hughes tarafından kurulan şirket, İngiltere'nin en eski elektronik perakendecileri arasında yer alıyor. 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firma, elektronik ürün satışının yanı sıra kiralama, servis ve ticari çözümler alanlarında da hizmet veriyor.