Enerji devinden kritik karar! İki petrol boru hattının yönetimini devrediyor

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Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Enerji Forumu kapsamında konuşan BP Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Başkanı Giovanni Cristofoli, BTC Petrol Boru Hattı'nın yönetiminin anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'a devredileceğini açıkladı.

Cristofoli, yönetim devri sürecinin temmuz ayına kadar tamamlanabileceğini belirterek, geçiş çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini ifade etti.

BP projeden çekilmiyor

Enerji sektöründe dikkat çeken gelişmenin ardından gözler BP'nin bölgedeki geleceğine çevrildi. Ancak Cristofoli, yönetim devrinin BP'nin projeden ayrıldığı anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

Şirketin BTC hattındaki ortaklık ve faaliyetlerinin devam edeceğini belirten Cristofoli, BP'nin bölgedeki enerji projelerine katkı sağlamayı sürdüreceğini söyledi.

Devir tarihi belli oldu

İngiliz enerji devi BP, Hazar Bölgesi'nin stratejik enerji projelerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı ile Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı'nın yönetimini ilgili ülkelere devretme kararı aldı. Devir sürecinin önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor.

BP'nin yönetimini devredeceği bir diğer önemli enerji hattı ise Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı olacak. Cristofoli, bu hattın yönetiminin 8 Temmuz tarihinde ilgili ülkelere teslim edileceğini duyurdu.

Planlamaya göre hattın Azerbaycan sınırları içerisindeki bölümü Azerbaycan'ın kontrolüne geçerken, Gürcistan topraklarındaki kısmın yönetimi ise Gürcistan hükümeti tarafından üstlenilecek.

Bölgenin enerji güvenliğinde kilit rol oynuyor

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki petrol kaynaklarını Gürcistan üzerinden Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı'na ulaştırıyor. 2006 yılında faaliyete geçen hat, Avrupa ve dünya enerji piyasaları açısından stratejik öneme sahip bulunuyor.

BP, hattın inşa edilmesi ve işletilmesi sürecinde proje lideri olarak görev yapmış ve uzun yıllardır yönetim sorumluluğunu üstlenmişti.

Azerbaycan petrolünü Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki Supsa Terminali'ne taşıyan Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı ise 1999 yılında işletmeye alınmıştı.