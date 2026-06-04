TOBB’dan 100 milyar TL’lik nefes kredisi: Kimler başvurabilir, başvuru şartları neler?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen TOBB Nefes Kredisi için geri sayım başladı. TOBB ve Kredi Garanti Fonu tarafından duyurulan yeni destek paketiyle işletmelere uygun koşullarda kredi imkânı sunulacak.

TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?

Yapılan açıklamaya göre TOBB Nefes Kredisi başvuruları 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Programa, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye işletmeler başvurabilecek.

Kimler başvuru yapabilecek?

TOBB Nefes Kredisi’nden yalnızca TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler yararlanabilecek. Başvuru sürecinde ilgili üyelik şartlarının sağlanması gerekecek. Programın, üretim, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda işletmenin finansman ihtiyacına katkı sağlaması bekleniyor.

Bir firmaya en fazla 3 milyon TL kredi

Açıklanan şartlara göre her işletme azami 3 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi üst limiti, işletmelerin büyüklüğü ve finansman ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilecek. Bu destekle özellikle KOBİ’lerin yatırım, işletme sermayesi ve nakit yönetimi alanlarında rahatlama sağlaması hedefleniyor.

Kredi paketinin toplam büyüklüğü 100 milyar TL

TOBB Nefes Kredisi programının toplam büyüklüğü 100 milyar TL olarak açıklandı. İlk etapta ise 25 milyar TL’lik kaynak iş dünyasının kullanımına sunulacak.

6 ay geri ödemesiz dönem imkânı

Kredi paketinde işletmelere geri ödeme konusunda da önemli kolaylıklar sağlanıyor. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami 48 ay vadeyle kullandırılacak. Bu sayede işletmeler, ilk aylarda finansman yüküyle karşılaşmadan faaliyetlerini sürdürebilecek.

Faiz oranları belli oldu

TOBB Nefes Kredisi kapsamında kullandırılacak kredilerde faiz oranları da açıklandı. Buna göre 24 aya kadar vadeli kredilerde yüzde 36 faiz uygulanacak. 24 ayın üzerindeki vadelerde ise faiz oranı yüzde 34 olarak uygulanacak. Böylece uzun vadeli finansman kullanmak isteyen işletmelere daha düşük faiz avantajı sağlanacak.

Başvurular hangi bankalardan yapılacak?

İşletmeler kredi başvurularını Akbank, DenizBank, QNB Bank, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

TOBB ve KGF yetkilileri, programın iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırarak ekonomik faaliyetlere destek sağlamasını hedeflediklerini belirtiyor. Kredi paketinin özellikle KOBİ’lerin büyüme ve yatırım planlarına katkı sunması bekleniyor.

Hisarcıklıoğlu: En önemli problem finansmana erişim

KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

- Sürekli vurguladığım en önemli problem finansmana erişim. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ’lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk.

- TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Amacımız zor günlerde KOBİ’lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. 2025 yılı içerisinde üç aşamada TOBB Nefes Kredisi'nden 61 bin firma yararlandı. KOBİ’lere sağladığımız destek 81 milyar Türk Lirası’na ulaştı.

- Kredi Garanti Fonu (KGF) Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için de toplam 100 milyar Türk Lirası tutarında bir kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Dilimler halinde kullandırılması planlanan bu yeni paketin 25 milyar Türk Lirası tutarındaki ilk dilimi üyelerimizin erişimine açılıyor.

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimsek'e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve katılan tüm banka yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. KOBİ’lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması; daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir.