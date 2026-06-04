Komşu'dan dev destek paketi: Emekli, kiracı, anne-baba ve borçlulara ödeme yapılacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis liderliğindeki hükümet, ekonomik büyümeden elde edilen mali alanı kullanarak vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal destek paketi duyurdu. Konut piyasasından çocuk yardımlarına, vergi düzenlemelerinden borç yapılandırmalarına kadar uzanan paket, ülkenin son yıllardaki en kapsamlı ekonomik destek programlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yıllık kira desteği geliyor

Paketin en dikkat çekici maddelerinden biri kiracılara yönelik destek oldu. Hükümet, belirli gelir kriterlerini karşılayan kiracılara yıllık kira geri ödemesi yapılacağını açıkladı.

Artan konut fiyatları ve kira bedelleri nedeniyle özellikle büyük şehirlerde yaşanan barınma sorununa çözüm üretmeyi amaçlayan düzenlemenin, gençler ve dar gelirli aileler için önemli bir destek sağlaması bekleniyor.

Airbnb düzenlemeleri gündemde

Yunanistan’da son yıllarda hızla büyüyen kısa dönemli kiralama piyasası da yeni paketin hedefleri arasında yer alıyor.

Hükümet, turistik bölgelerde konut arzını artırmak amacıyla Airbnb benzeri kısa süreli kiralama faaliyetlerine yönelik yeni sınırlamalar ve düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Yetkililer, bu adımın yerel halkın konuta erişimini kolaylaştıracağını savunuyor.

Çocuk başına 150 Euro destek

Yeni destek paketi kapsamında çocuk sahibi ailelere de doğrudan ödeme yapılacak. Açıklanan plana göre aileler, çocuk başına 150 euro tutarında tek seferlik destek alacak. Ödemenin yaklaşık 1 milyon haneyi kapsaması ve ülkedeki çocuklu ailelerin büyük bölümüne ulaşması bekleniyor.

Emeklilere ek yardım

Yunanistan hükümeti düşük gelirli emekliler, engelliler ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşlar için de yeni destekler açıkladı. Plan kapsamında bu gruplara yıllık 300 Euro seviyesinde ek yardım yapılması öngörülüyor. Programın yaklaşık 1,9 milyon kişiyi kapsayabileceği belirtiliyor.

Borçlular için yapılandırma kolaylığı

Destek paketinde finansal yük altındaki vatandaşlar için yeni borç yapılandırma imkanları da yer alıyor. Yetkililer, özellikle uzun süredir ödeme güçlüğü yaşayan hane halklarının borçlarını daha sürdürülebilir koşullarda yeniden düzenleyebilmeleri için çeşitli mekanizmaların devreye alınacağını belirtiyor.

Amaç hem ekonomiyi hem tüketimi desteklemek

Yunan hükümeti, yeni paketin yalnızca sosyal yardım amacı taşımadığını, aynı zamanda iç talebi destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sunmayı hedeflediğini vurguluyor.

Ekonomik göstergelerde yaşanan iyileşmenin ardından açıklanan desteklerin, vatandaşların alım gücünü artırması ve yaşam maliyetlerinin etkisini azaltması bekleniyor.

Milyonlarca vatandaşı etkileyecek

Son yıllarda özellikle Atina ve turistik bölgelerde konut fiyatları ile kira bedellerinde yaşanan hızlı yükseliş, hükümetin yeni önlemler almasına neden oldu.

Kiracılardan ailelere, emeklilerden borçlu vatandaşlara kadar geniş bir kesimi kapsayan yeni ekonomik destek paketi, Yunanistan’da milyonlarca kişinin günlük yaşamına doğrudan etki edecek.

Hükümet, mali disiplin politikalarını korurken sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtirken, açıklanan paketin önümüzdeki dönemde ülke ekonomisinin en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.