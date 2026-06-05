Enflasyon verileri geldi: Memur ve emeklide 5 aylık zam tablosu netleşti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte maaş artışına ilişkin hesaplamalar yeniden gündeme geldi. Beş aylık enflasyon verisi netleşirken, zam oranının kesinleşmesi için haziran ayı verilerinin açıklanması bekleniyor.

TÜİK’in verilerine göre ocakta aylık enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda 4,18 olarak gerçekleşti. Mayısta ise aylık enflasyon yüzde 1,71 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak kaydedildi. Böylece yılın ilk beş ayındaki toplam enflasyon oranı yüzde yüzde 16.61'e ulaştı.

Emekli ve memur için zam hesabı şekillendi

Ocak-mayıs dönemindeki enflasyonun yüzde 16,60'a ulaşmasıyla birlikte işçi ve esnaf emeklileri şimdiden yüzde 16,61 oranındaki zammı garantiledi.

Bu hesaplamaya göre halen 20 bin lira aylık alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin maaşı, beş aylık enflasyon farkı esas alındığında yaklaşık 23 bin 322 liraya yükselecek. Nihai zam oranı ise haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

Memur ve memur emeklilerinde ise maaş artışı toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşiminden oluşuyor. Yılın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammı öngörülürken, ilk beş aylık veriler dikkate alındığında memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 12,40 seviyesine ulaştı.