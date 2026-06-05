TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda hedef yüzde 5

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, katılım finans sektörünün son yıllarda istikrarlı bir büyüme performansı sergilediğini ifade etti.

Katılım finansın finansal sistem içindeki ağırlığının giderek arttığını belirten Karahan, sektörün toplam finansal sistem içerisindeki payının 2010'lu yıllarda yüzde 4,5 seviyesinde bulunduğunu, bugün ise yüzde 9'a ulaştığını söyledi.

Karahan, katılım finansın kapsayıcılığının artırılmasının önemine işaret ederek, katılım bankalarında kredi büyümesinin sektör ortalamasının üzerinde seyrettiğini kaydetti.

"Fiyat istikrarı güven ortamı için kritik"

Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve sağlıklı bir finansal sistem açısından temel unsur olduğunu vurgulayan Karahan, finansal piyasalara duyulan güvenin ve piyasaların etkin işleyişinin ekonomik istikrarın önemli bileşenleri arasında yer aldığını ifade etti.

Merkez Bankası'nın orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğunu hatırlatan Karahan, düşük ve öngörülebilir enflasyonun yatırım kararlarının sağlıklı alınmasına katkı sağladığını belirtti.