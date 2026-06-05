Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilişkin açıklama

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, enflasyonun mayıs ayında aylık yüzde 1,7, yıllık bazda ise yüzde 32,6 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Olumlu hava koşullarının gıda fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çeken Şimşek, mayıs ayında gıda fiyatlarının yüzde 0,5 gerilediğini ifade etti.

Hizmet enflasyonundaki görünüme de değinen Bakan Şimşek, eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşün etkili olduğunu bildirdi.

Şimşek, yıllık hizmetler enflasyonunun geçen yılın aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 seviyesine indiğini aktardı.

"Politikalarımızı sürdüreceğiz"

Jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki hareketliliğin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine işaret eden Şimşek, uygulanan politikalarla bu etkilerin sınırlandırıldığını vurguladı.

Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı. Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu.

Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."