SpaceX halka arz oluyor. ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketin şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük halka arz olması bekleniyor. Yatırımcılar halka arzı beklerken sıkça gelen soru "SpaceX halka arz ne zaman" oluyor.

SpaceX halka arz ne zaman?

SpaceX’in 12 Haziran 2026 tarihinde ABD borsası Nasdaq’ta işlem görmeye başlaması planlanıyor.

SpaceX, halka arzda hisse başına 135 dolar sabit fiyat hedefliyor.

Toplamda 555.6 milyon adet hisse satılarak yaklaşık 75 milyar dolar nakit toplanması amaçlanıyor (ek satış seçenekleriyle bu rakam 86 milyar dolara kadar çıkabilir). Bu, Suudi Aramco'nun 29 milyar dolarlık eski rekorunu ikiye katlayacak.

Halka arz edilen hisseler A Sınıfı olacak ve her hisse 1 oy hakkına sahip olacak. Elon Musk’ın elinde kalacak olan B Sınıfı hisseler ise hisse başına 10 oy hakkı taşıyacak. Bu sayede Musk, şirketin büyük kısmını halka açsa bile %82,4 oy gücüyle tek karar verici olmaya devam edecek.