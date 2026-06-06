Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor

Uluslararası finans piyasaları, küresel ticaret tarihinde daha önce görülmemiş bir servet eşiğine tanıklık ediyor. Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, SpaceX şirketinin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği halka arz süreciyle birlikte dünyanın ilk trilyoneri unvanını almaya yaklaşıyor.

Hâlihazırda Tesla Üst Yöneticisi unvanıyla 273 milyar dolarlık hisse senedi ve opsiyona sahip olan iş insanı, uzay taşımacılığı ve yapay zekâ şirketi SpaceX'in ilk halka arzı planlandığı gibi tamamlandığında servetine 841 milyar dolar daha ekleyecek. Yatırımcıların SpaceX halka arzında şirketin toplam piyasa değerini 1,77 trilyon dolara ulaştırması bekleniyor. Musk, bu halka arz sonrasında SpaceX hisselerinin yaklaşık yarısını elinde tutacak ve sadece iki halka açık şirketinden gelen toplam servetini 1,11 trilyon dolara taşıyacak.

Ancak analistler bu servetin tamamen kâğıt üzerindeki hisse değerlerine dayandığını ve bir banka hesabındaki nakit parayı temsil etmediğini vurguluyor. Ortaya çıkan bu devasa finansal büyüklük, yatırımcıların Tesla ve SpaceX şirketlerine gelecekte biçeceği piyasa değerlemelerine göre değişkenlik gösterecek.

Küresel ekonomiler ve devasa varlıklar servetin gerisinde kalıyor

Uluslararası Para Fonu verilerine göre dünya genelinde sadece 20 ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası 1,1 trilyon dolarlık sınırı aşabiliyor. Bu durum, yeryüzündeki devletlerin büyük çoğunluğunun ekonomik büyüklük olarak Musk'ın kişisel servetinin gerisinde kaldığını gösteriyor. Küresel ekonomide önemli yere sahip olan Tayvan 977 milyar dolar, İsveç 760 milyar dolar, Singapur 660 milyar dolar ve Musk'ın doğduğu ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti 480 milyar dolarlık ekonomik büyüklükleriyle bu servetin altında yer alıyor.

ABD içinde de benzer bir tablo öne çıkıyor. Amerikan finans sisteminin ve Wall Street'in merkezi konumundaki Manhattan adası, Federal Rezerv sisteminin son verilerine göre 2024 yılında 1 trilyon doların biraz üzerinde bir ekonomik çıktı üretti. ABD'nin petrol ve gaz endüstrisi merkezi olan en büyük üçüncü şehri Houston'daki tüm konut ve ticari gayrimenkullerin toplam değeri ise 879 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Otomotiv sektöründeki tüketim verileri de bu finansal gücün büyüklüğünü doğruluyor. ABD'de 2025 yılında ortalama yeni araç fiyatı 48.402 dolar ile tarihi zirveye ulaşırken, Amerikalı tüketiciler yıl boyunca 16,3 milyon yeni araç satın aldı. Bu devasa pazarın toplam hacmi olan 789 milyar dolar bile Musk'ın hedeflediği servet sınırını yakalayamıyor.

Milyarderlerin toplam gücü tek bir koltuğa yetişemiyor

Dünyanın en zengin insanı unvanını koruyan Musk, teknoloji sektöründeki en yakın rakiplerine de büyük bir fark atmaya hazırlanıyor. Amazon kurucusu Jeff Bezos, Oracle kurucusu Larry Ellison ile Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in servetleri bir araya getirildiğinde bile 1,09 trilyon dolarlık toplam değer ortaya çıkıyor ve bu miktar Musk'ın tek başına ulaşacağı 1,11 trilyon doların gerisinde kalıyor. Rakipleri de tıpkı kendisi gibi servetlerini kurucusu oldukları teknoloji firmalarının hisselerinden elde ediyor.

Spor endüstrisi de bu finansal büyüklüğün karşısında oldukça küçük bir hacme sahip bulunuyor. Forbes tarafından derlenen verilere göre dünyanın en değerli 50 profesyonel spor kulübünün toplam değeri sadece 353 milyar dolar ediyor. Bu listenin başında 13 milyar dolarlık değeriyle Amerikan futbolu takımı Dallas Cowboys yer alırken, ellinci sırada 5 milyar dolarla NBA takımı Toronto Raptors bulunuyor. Yaklaşık 1,11 trilyon dolarlık bu yeni servet, yeryüzündeki neredeyse tüm profesyonel spor kulüplerini tek seferde satın alabilecek bir finansal gücü temsil ediyor.