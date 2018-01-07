TSK'nın organik ürün talebi karşılanabilecek mi?

07 Ocak 2018

Muhammed KAFADAR - dunya.com

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) organik gıda dönemine geçiliyor. İlk aşamada Mehmetçik organik süt ve yumurta tüketecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birlikler pilot bölge olarak seçildi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, söz konusu bölgeler için yapılan organik ürün alımlarının ilave maliyeti; 200 bin litre süt için 416 bin TL, 1 milyon 650 bin adet yumurta için ise 676 bin 500 lira olacak. Eğer TSK'nın tüm ihtiyacı organik ürünlerle karşılanmak istenirse bunun ilave maliyeti 12 milyon litre süt için 25 milyon TL ve yaklaşık 80 milyon adet yumurta için 40 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Peki organik üretimin sınırlı olduğu ülkemizde, TSK'nın tüm birliklerine organik süt ve yumurta temin etmek mümkün mü? Sektör temsilcilerine göre kısa vadede bu çok kolay değil...

"Toprakların ari olması gerekiyor"

Türkiye'de organik gıda sektörünü geliştirmek istediklerini belirten Bakan Canikli, söz konusu adımın piyasayı teşvik edeceği, daha fazla üretim yapılacağı ve organik ürün fiyatlarının düşeceği görüşünde. Ancak sektör temsilcileri organik sektöründe hızlı bir büyüme beklemiyor. Temel kuralın organik yem olduğunu hatırlatan üreticiler, bunun için tüm toprakların ıslah edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Dunya.com'a konuyla ilgili değerlendirmede bulunan YUM-BİR Başkanı Hasan Konya, "Organik ürün üretmek bugünkü şartlarda çok kolay değil. Organik yem ham maddesi üretmek zor. Yıllarca kimyasal gübre kullanıldı. Tarımla uğraştığımız toprakların ıslah edilmesi, ari olması gerekiyor. Bu yapılamadan organik yem yetiştiremezsiniz. Bu da kısa zamanda pek mümkün görünmüyor" dedi.

Dünyada organik yumurta üretimine ilişkin Konya, "Avrupa ülkeleri bunu yaptığını söylüyor ama fipronil olayında gerçekleri gördük. Organikte denetim süreci ne kadar sağlıklı işliyor bilemiyorum" şeklinde konuştu.

"Organik tavuk kısa vadede kolay değil"

Süt ve yumurtanın yanı sıra tavuk etinde de organik ürüne geçilmesi düşünülüyor ancak bu da o kadar kolay görünmüyor. Toplam üretim, talebin altında olduğu için TSK'ya organik tavuk eti temini ileri bir döneme bırakılmış durumda.

TSK'nın talebinin sektör üzerindeki olası etkisine dair dunya.com'a açıklamalarda bulunan Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç, "Organik tavuk sadece bize bağlı değil, yemin organik olması lazım, Türkiye'de organik yem ve civciv üretimi çok az. TSK'nın alımının sektörü dönüştürmesi çok zor, dünya gerçekleri ortada, dünyada tavuk üretimi Türkiye'deki gibi yapılıyor" yorumunu yaptı.

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