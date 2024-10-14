TSPB, kripto varlıklar için rehber hazırlıyor: İkincil düzenlemeler 2025'te

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, kripto varlıklarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kripto varlık piyasalarına ilişkin yeni düzenlemelerin Ocak 2025'te devreye girmesinin planlandığını belirten Gönençer, bu düzenlemelerin, süreçlerin daha şeffaf ve güvenilir bir çerçevede ilerlemesini sağlayacağını vurguladı.

Kripto varlıkların, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için daha güvenli bir yatırım ortamı sunacağını söyleyen Gönençer, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) düzenlemeler üzerinde çalıştığını ve kripto kanununun, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki konumunu belirlemede önemli rol oynadığını ifade etti. Gönençer, bu düzenlemelerin dijital varlıklarla ilgili diğer ülkelerin önüne geçilmesine olanak sağlayacağını vurguladı.

SPK öncülüğünde oluşturulan bir çalışma komitesi ile sektörde yer alan temsilcilerle düzenli toplantılar yaptıklarını belirten Gönençer, bu sürecin SPK, TÜBİTAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi birçok kurumun desteğiyle devam ettiğini söyledi. Gönençer, TSPB olarak bu süreci koordine ettiklerini ve ekosistemin daha güvenli, hızlı ve yenilikçi bir yapıya kavuşması için önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Yatırımcıların eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Gönençer, TSPB'nin teknoloji ve hukuki konular üzerine eğitim programları düzenlediğini ve kripto varlıklar için rehber hazırlama çalışmalarına başladıklarını söyledi. Ocak 2025'te beklenen düzenlemelerin ardından TSPB, yatırımcıların daha bilinçli hareket etmesine yardımcı olacak konferanslar ve webinarlar düzenlemeyi hedefliyor.