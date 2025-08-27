TÜİK açıkladı: İnternet, e-ticaret ve sosyal medya kullanımı artmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı yüzde 90,9’a yükseldi. Bu oran 2024’te yüzde 88,8 düzeyindeydi. Erkeklerde internet kullanımı yüzde 93,6 iken, kadınlarda yüzde 88,2 olarak kaydedildi.

E-Devlet kullanımı artıyor

Son 12 ay içinde e-devlet hizmetlerinden yararlananların oranı yüzde 76,1 oldu. Erkeklerde bu oran yüzde 82,8, kadınlarda yüzde 69,5 olarak belirlendi.

Yaş gruplarına göre en yüksek kullanım oranı yüzde 92,8 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük ise yüzde 29,6 ile 65-74 yaş grubunda gerçekleşti.

E-devlet kullanım amaçlarında ilk sırayı yüzde 68,5 ile kişisel bilgilere erişim aldı. Bunu yüzde 53,6 ile randevu alma/rezervasyon, yüzde 46,4 ile kamu sitelerinden bilgi edinme izledi.

E-ticaret yüzde 55,7’ye yükseldi

Son 12 ayda internetten mal veya hizmet satın alanların oranı 2024’te yüzde 51,7 iken 2025’te yüzde 55,7’ye çıktı. Erkeklerde bu oran yüzde 59,1, kadınlarda yüzde 52,3 oldu.

Son 3 ayda alışveriş yapanların oranı yüzde 42,3 olarak ölçüldü. Ancak e-ticaret yapanların yüzde 29’u sorun yaşadı. Sorunların başında yüzde 12,7 ile gecikmeli teslimat, yüzde 11,8 ile yanlış veya hasarlı ürün geldi.

Sosyal medyada WhatsApp zirvede

Araştırmaya göre, bireylerin yüzde 88,6’sı WhatsApp, yüzde 72,9’u YouTube, yüzde 68,1’i Instagram kullandı. Erkeklerde WhatsApp kullanımı yüzde 91,3, kadınlarda yüzde 85,9 olarak kaydedildi.

Online eğitimde yükseliş

İnternet üzerinden son 3 ayda eğitim veya öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı yüzde 17,7’ye ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 17,5, kadınlarda yüzde 18 oldu.

Elektronik kimlik kullanımı

Bireylerin yüzde 15,6’sı çevrimiçi hizmetlere erişim için elektronik kimlik kullandığını belirtti. Erkeklerde bu oran yüzde 18, kadınlarda yüzde 13,3 oldu.