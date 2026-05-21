TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre mayısta güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalırken perakende ticaret sektöründe ise yüzde 0,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini yayımladı.
Açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endekslerinde hizmet ve inşaat sektörlerinde düşüş görülürken, perakende ticaret sektöründe artış kaydedildi.
TÜİK verilerine göre hizmet sektörü güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azalarak 109,0 seviyesine geriledi.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise aynı dönemde yüzde 0,8 yükseliş gösterdi. Böylece endeks 112,5 değerine ulaştı.
İnşaat sektörü güven endeksi mayıs ayında yüzde 1,7 oranında gerileyerek 82,1 seviyesine indi.