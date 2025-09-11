TÜİK açıkladı: Ticaret satış ve perakende satış hacmi ağustosta arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin ticaret ve perakende satış hacim endekslerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Temmuz 2025’te ticaret satış hacmi yıllık bazda %11,6 artış gösterdi. Perakende satış hacmi yüzde 13,0 yükselirken, motorlu kara taşıtları ticaretinde yüzde 9,5 artış kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi sonuçlarını yayımladı.
Veriler, yıllık bazda ticaretteki artış trendinin sürdüğünü, ancak kısa vadede özellikle toptan ticarette keskin bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.
Yıllık bazda güçlü artış
Ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı.
* Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımı: yüzde 9,5 artış
* Toptan ticaret satış hacmi: yüzde 11,4 artış
* Perakende ticaret satış hacmi: yüzde 13,0 artış
Aylık bazda sert düşüş
Temmuz 2025’te bir önceki aya göre ticaret satış hacmi yüzde 6,5 geriledi.
* Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımı: yüzde 0,5 azalış
* Toptan ticaret satış hacmi: yüzde 10,0 azalış
* Perakende ticaret satış hacmi: yüzde 0,2 azalış