TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üstünde büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye ekonomisi, Nisan-Haziran döneminde yüzde 4,8 büyüdü. Bu oran, ekonomistlerin ortalama yüzde 3,87’lik beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Sektörel performans

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, büyümeye en büyük katkıyı inşaat sektörü verdi. İnşaat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 büyüme kaydetti.

* Bilgi ve iletişim faaliyetleri: Yüzde 7,1

* Sanayi: Yüzde 6,1

* Ticaret, ulaştırma, konaklama, yiyecek hizmetleri: Yüzde 5,6

* Mesleki, idari ve destek hizmetleri: Yüzde 5,4

* Finans ve sigorta faaliyetleri: Yüzde 2,6

* Gayrimenkul faaliyetleri: Yüzde 2,6

Buna karşın tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 daraldı.

Harcama yöntemiyle büyüme

* Hanehalkı tüketim harcamaları: yüzde 5,1 arttı

* Devlet harcamaları: yüzde 5,2 azaldı

* Sabit sermaye yatırımları: yüzde 8,8 yükseldi

* Mal ve hizmet ihracatı: yüzde 1,7 arttı

* İthalat: yüzde 8,8 yükseldi

Cari fiyatlarla büyüklük

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, cari fiyatlarla yüzde 43,7 artışla 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL oldu. Dolar bazında ikinci çeyrek GSYH değeri 377,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İşgücü ödemeleri

* İşgücü ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 arttı.

* Net işletme artığı/karma gelir yüzde 46,3 yükseldi.

* İşgücü ödemelerinin GSYH içindeki payı yüzde 38,4 oldu.

Önceki dönemlerle karşılaştırma

Türkiye ekonomisi, 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, 2025’in ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme göstermişti. Böylece ikinci çeyrekteki yüzde 4,8’lik artış, büyüme hızında dikkat çekici bir ivmelenmeye işaret etti.

Ekonomistler, yılın tamamında büyümenin yüzde 3,18 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Ekonomistlerin beklentileri

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin ortalama tahmini, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3,87 büyüme kaydettiği yönündeydi.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu.

Geçmiş dönem verileri

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 2,4, 2025’in ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

Bugün açıklanacak veriler, yılın ikinci yarısı için ekonomik görünüm ve Merkez Bankası’nın para politikası adımları açısından da yakından takip edilecek.