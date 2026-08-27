TÜİK açıkladı: Türkiye'de girişimlerin yarısı bu sektörde

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'ni yayımladı.

Geçici sonuçlara göre Türkiye'de 2025 yılında faaliyet gösteren girişimlerin yüzde 48,4'ü hizmet sektöründe yer aldı. Hizmeti yüzde 31,6 ile ticaret ve yüzde 12,4 ile sanayi sektörleri izledi.

İstihdamın sektörel dağılımında da hizmetler ilk sıradaki yerini korudu. Toplam istihdamın yüzde 41,2'si hizmet sektöründe bulunurken, sanayinin payı yüzde 26,1 olarak hesaplandı.

Cironun yüzde 46,8'i ticaretten

Girişim ve istihdam sayısında hizmet sektörü öne çıkmasına rağmen ciroda en büyük pay ticaret sektörünün oldu. Ticaret, 2025 yılındaki toplam cironun yüzde 46,8'ini oluşturdu.

Sanayi sektörünün cirodaki payı yüzde 28,5 olarak kayıtlara geçerken, girişimlerin en yoğun olduğu hizmet sektörünün payı yüzde 17,8'de kaldı.

Üretimde imalat sektörü öne çıktı

Türkiye genelindeki üretim değerine sektörler bazında bakıldığında en yüksek tutara imalat sanayisinde ulaşıldı. İmalat sektörünün üretim değeri 2025'te 27 trilyon 886 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde üretim değeri ticarette 9 trilyon 134 milyar TL, inşaatta 7 trilyon 976 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 6 trilyon 801 milyar TL oldu. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımında ise 4 trilyon 422 milyar TL'lik değer kaydedildi.

Büyük işletmeler ciroda, küçükler istihdamda önde

Çalışan sayısına göre oluşturulan büyüklük grupları incelendiğinde, toplam cirodan en yüksek payı yüzde 34,3 ile 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimler aldı. Bu grubu yüzde 25,8 ile 1-9 çalışanı olan girişimler takip etti.

Cironun yüzde 20,1'i 50-249 çalışanı bulunan, yüzde 19,8'i ise 10-49 kişinin çalıştığı girişimler tarafından oluşturuldu.

İstihdam dağılımında ise küçük ölçekli girişimler öne çıktı. Toplam istihdamın yüzde 36,4'ü 1-9 çalışanı bulunan girişimlerde gerçekleşti. İstihdamın yüzde 27'sini 250 ve üzeri çalışanı olan girişimler, yüzde 19,6'sını 10-49 çalışanı bulunanlar ve yüzde 17'sini 50-249 çalışanı olan işletmeler oluşturdu.

Ciro 124,8 trilyon TL'ye ulaştı

Geçici verilere göre 2025 yılında girişimlerin toplam cirosu 124 trilyon 816 milyar TL olarak hesaplandı. Üretim değeri 71 trilyon 351 milyar TL'ye, faktör maliyetiyle katma değer ise 22 trilyon 201 milyar TL'ye ulaştı.

Mal ve hizmetlerin toplam satın alış tutarı aynı dönemde 108 trilyon 507 milyar TL olarak kayıtlara geçti. İstihdamda ise 20 milyon 122 bin 817 kişi olarak gerçekleşti.

İmalat girişimlerinin yarısından fazlası düşük teknolojide

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren girişimlerin yüzde 54,4'ü düşük teknoloji grubunda yer aldı. Bu işletmeler imalat sanayisindeki istihdamın yüzde 47,9'unu, cironun ise yüzde 35,8'ini oluşturdu.