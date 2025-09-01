TÜİK açıkladı! Yıllık GSYH 2024 yılında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2024' verilerini yayımladı. Buna göre zincirlenmiş hacim endeksine göre GSYH, 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,3 büyüdü.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH yüzde 64,6 artarak 44 trilyon 587 milyar 225 milyon TL'ye ulaştı. 2024'te GSYH içinde en yüksek pay yüzde 16,8 ile imalat sanayine ait oldu.

İmalatı, yüzde 13 ile toptan-perakende ticaret ve yüzde 8,2 ile ulaştırma-depolama sektörü takip etti. En düşük pay ise hanehalklarının işveren olarak faaliyetlerinden geldi.

Kişi başına GSYH 15 bin 325 dolar oldu

Kişi başına GSYH, 2024’te cari fiyatlarla 503 bin 76 TL, dolar bazında ise 15 bin 325 dolar olarak hesaplandı.

En çok büyüyen sektör: İnşaat

Sektörel büyümede en yüksek artış yüzde 9,9 ile inşaatta gerçekleşti. Su temini ve atık yönetimi yüzde 6,5, toptan ve perakende ticaret yüzde 6,2 büyüme kaydetti. İmalat sanayi, ulaştırma ve depolama ise yüzde 0,5 ile küçülen sektörler arasında yer aldı.

Hanehalkı harcamaları arttı, devlet harcamaları azaldı

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 4,3 artarken GSYH içindeki payı yüzde 54 oldu. Harcamalarda en büyük pay yüzde 21,7 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. Bu verileri yüzde 15,9 ile ulaştırma ve yüzde 15,9 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar takip etti.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2024 yılında yüzde 14,5 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 31,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı artarken ithalat azaldı

Mal ve hizmet ihracatı 2024 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,1 artarken ithalatı ise yüzde 4,4 azaldı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 27,6, ithalatın payı ise yüzde 27,0 oldu.

İşgücü ödemeleri yüzde 89,2 arttı

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 89,2 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 54,1 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 37,0

İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2023 yılında yüzde 32,2 iken bu oran 2024 yılında yüzde 37,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2023 yılında yüzde 47,0 iken 2024 yılında yüzde 43,1 oldu.