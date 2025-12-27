Tüketicilerin yüzde 67’si daha uygun fiyatlara yöneldi

Mehmet Hanifi GÜLEL

TÜSİAD Perakende Çalış­ma Grubu faaliyetleri kapsa­mında EY-Parthenon Tür­kiye tarafından hazırlanan ‘Türkiye Perakende Pazar Değerlendirmesi’ başlıklı rapor düzenlenen basın top­lantısı ile tanıtıldı. Rapor; küresel öl­çekte perakendeyi şekillendiren yeni nesil tüketiciler, kanallar arasındaki sınırların ortadan kalkması, hızlanan teknolojinin entegrasyonu, sürdürü­lebilirlik, tedarik zincirinde esneklik ve yeni nesil iş gücü uygulamaları gi­bi trendlerin Türkiye’deki yansıma­larını kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Türkiye genelinde 800 kişi ile yapılan saha araştırması sonuçlarına göre tü­keticiler, satın alma noktası seçerken öncelikle daha uygun fiyat sunan yer­lere yöneldiğini ortaya koyuyor. Rapo­ra göre, 100 tüketiciden 67’sinin daha uygun fiyatlar sunan noktaları tercih ettiğini söyledi. Tüketicilerin satın al­ma noktası seçerken en çok dikkat et­tiği bir diğer faktörün yüzde 65 ile ka­liteli ürün ve hizmete baktığını orta­ya konuldu. Öne çıkan bir diğer nokta ise bugünlerde sadece gerekli olanları alıyorum diyenlerin sayısı yüzde 28 ile en yüksek seviyede bulunuyor. Ra­porda diğer öne çıkan önemli noktalar ise 2020 ve 2024 yılları arasında tüke­time dayalı ve perakende şirketleri­nin kârlılık seviyelerinde düşüş oldu. Satışların maliyeti, hasılatın yüzde 2’si oranında artış göstermiş; operas­yonel giderlerin hasılat içindeki payı 2020 yılında yüzde 17 iken 2024 yılın­da yüzde 21 seviyesine ulaştı.

Raporda perakende ve ticaretin gayrisafi yurtiçi hasılaya katkısının 5,8 trilyon liraya ulaştığı belirtildi. Perakende ve toptan ticaret sektö­rünün imalat sektöründen (7,5 tril­yon lira, yüzde 19 katkı payı) sonra en yüksek katkıyı sağlayan ikinci sek­tör olduğu vurgulandı. 2024 itibarıy­la perakende ve ilişkili sektörlerin toplam istihdamın yaklaşık yüzde 19’unu oluşturduğunu ve 6,4 milyon kişinin istihdam edildiği bildirildi.

“Perakende sektöründe her karar karşılık buluyor”

Rapor tanıtım toplantısında konu­şan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvar­lak Masası Başkanı İzzet Özilhan, pe­rakende sektörünü doğrudan şekil­lendirecek kamu politikalarının; sek­tör oyuncularının, iş dünyası temsil örgütlerinin ve diğer ilgili paydaşla­rın dahil olduğu çok boyutlu bir isti­şare sürecinin ürünü olması büyük önem taşıdığını söyledi. Özilhan, “Zi­ra perakende sektörüne dair alınan her karar; tedarik zincirlerinden is­tihdama, tüketici refahından dijital dönüşüm yatırımlarına kadar eko­nominin neredeyse tüm alanlarında karşılık buluyor. Türkiye’de peraken­de sektörüne yönelik politika tasarı­mında düzenleyici etki analizinin et­kin biçimde kullanılmasının, sektör olarak içinde bulunduğumuz yapısal dönüşümün daha güçlü, daha öngö­rülebilir ve daha kapsayıcı bir çerçe­vede yönetilmesine önemli katkı sağ­layacağına inanıyorum” dedi.

Teknoloji ve AI destekli araçlar rekabet avantaj sağlıyor

Rapor sunumunu gerçekleştiren EY-Parthenon Türkiye Şirket Ortağı Yusuf Bulut ise perakende sektörünün değişen tüketici beklentileriyle birlik­te üretken yapay zekânın tüm değer zincirinde yarattığı dönüşümün mer­kezinde yer aldığını söyledi. Küresel jeopolitik riskler, artan maliyetler, değişen düzenlemeler ve iş gücü kı­rılganlıkları perakendecileri tedarik zincirlerini ve operasyonlarını daha dayanıklı hale getirmeye yönelttiğini belirten Bulut, bu alanlarda teknoloji ve AI destekli optimizasyon araçları rekabet avantajı sağladığını vurguladı.

Tüketici karar verirken fiyat ve kaliteye bakıyor

Raporda öne çıkan bulguları paylaşan Bulut, özel markalı ürünlerin payının yükseldiğini, fiyatlama ve marka stratejilerinde daha erişilebilir ve rasyonel modellerin öne çıktığını bildirdi. Türkiye’de tüketicilerin kararlarını fiyat-kalite dengesi ekseninde belirlediğinin altını çizen Bulut, şöyle devam etti: “Risk, teslimat ve fiyat kriterlerine göre online ve offline kanalları harmanlayarak karar veriyor. Online alışverişte hızlı lojistik, orijinal ürün, güvenilir iade ve çözüm odaklı müşteri hizmetlerini öncelikli görüyor. Minimal ve planlı tüketim tercih ediyor; sadeleştirilmiş ürün çeşitliliği ve kalıcı değer sunan fiyatlamayı önemsiyor. Erişilebilir ve rasyonel teklifler bekliyor; markalara bağlılıkları azalırken, fiyat hassasiyetleri yükseliyor. Demografik farklılıklara ve gelir farklılıklarına uygun ürün ve iletişim bekliyor. Güven ve sürdürülebilirlik konusunda şeffaf ve ölçülebilir performans bekliyor.”