Türk akademisyenlerin geliştirdiği ceviz türü zirai dona meydan okudu: Tek bir kayıp yok!

KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, yaklaşık 20 yıl önce ceviz üzerine ıslah ve melezleme çalışması başlattıklarını bu sürede "Bertiz Hilali", "Diriliş", "Helete Güneşi" ve "Ahir-Nut" isimli cevizleri geliştirdiklerini söyledi.

Sütyemez, cevizlerin Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce de tescillendiğini ifade etti.

"En etkili tedbir, geç uyanan çeşit seçimidir"

Türkiye genelinde 12 Nisan'da yaşanan zirai dondan Kahramanmaraş'ın da etkilendiğine işaret eden Sütyemez, "Cevizler genelde nisan ayına doğru açan meyve türleridir. Türkiye'nin birçok yerinde bütün ceviz çeşitleri bu soğuk havadan etkilendi. Buna bağlı olarak çok ciddi verim düşüklüğü olacaktır." dedi.

Ancak üniversiteye ait 175 dekarlık bahçede dikili cevizlerin zirai dondan etkilenmediğini dile getiren Sütyemez, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 yıllık emek ve melezleme çalışmaları sonucu elde ettiğimiz ve tescillenen dört ceviz çeşidimizin bu soğuk zararından hiçbir şekilde etkilenmediğini gördük ve kayıt altına aldık. Çünkü bu çeşitlerimiz daha uyanmamıştı, yapraklanmamıştı. Melezleme çalışmalarında ortaya çıkan ceviz çeşitlerinin geç uyanmasının, dünya ve Türkiye ceviz yetiştiriciliği için umut verici bir durum olduğunu düşünüyoruz. Soğuklara karşı bazı tedbirler alabilirsiniz ama en etkili tedbir, geç uyanan çeşit seçimidir."

KSÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adil Akyüz de 12 Nisan'da ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve don olayından sonra kentte meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi.

Üniversiteye ait bahçede çiçek açan ceviz ağaçlarının soğuk havalardan etkilendiğini ifade eden Akyüz, "Bu geliştirdiğimiz 4 cevizimiz henüz uyanmadığı için soğuktan etkilenmedi." şeklinde konuştu.