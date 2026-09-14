Türk ve Amerikan iş dünyası Miami'de buluştu

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TACCS tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı temasıyla Miami'de düzenlenen etkinlik, Türkiye ile ABD'den çok sayıda üst düzey ismi bir araya getirdi.

TACCS Başkanı Erhan Çevikel ve Yönetim Kurulunun ev sahipliğindeki geceye Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden Uğur Öztürk ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan katıldı.

Türkiye'nin Miami Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Erdinç Erbay ve Başkonsolosluk çalışanları da gecede yer aldı.

ABD tarafından ise Miami Belediye Başkanı Eileen Higgins, Doral Belediye Başkanı Christi Fraga, North Bay Village Belediye Başkanı Rachel Streitfeld, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson ve Miami-Dade Ticaret Odası Başkanı ve Üst Yöneticisi Eric Knowles gibi isimler geceye katıldı.

TACCS Başkanı Çevikel, gecede yaptığı konuşmada, ABD'nin bağımsızlığının 250. yılına değinerek, Türkiye ile ABD arasındaki ticari faaliyetlerin 1797 yılına kadar uzanan köklü geçmişinin bulunduğunu belirtti.

Çevikel, iki ülke arasındaki ticari bağların güçlendirilmesine ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti.

Gala gecesinde ABD'de faaliyet gösteren ve başarılı işlere imza atan şirketlere takdir ödülleri verildi. QUICKLOAD, EAE USA, RMK Merrill-Stevens, Farmasi, NG Kütahya ve Treeo VC, ödüle layık görülen kuruluşlar oldu.

Etkinlikte ayrıca Koç Holding'in kuruluşunun 100. yılı kutlanarak şirkete plaket takdim edildi.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un TACCS için hazırladığı video mesaj da gala kapsamında davetlilere izletildi.

TACCS, ABD'nin güney eyaletlerinde faaliyet gösteren Türk ve Amerikan şirketleri arasındaki ticari işbirliğini geliştirmek, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımları ve girişimcilik fırsatlarını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.