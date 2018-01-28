TürkAkım'da yarı yol geçildi

28 Ocak 2018

TürkAkım projesinin Türkiye'ye yılda 15,75 milyar metreküp Rus gazı taşıyacak 930 kilometre uzunluğundaki birinci hattının açık deniz kısmındaki 530 kilometrelik bölümünün inşa edilmesiyle projede yarı yol geçildi.

Türkiye'den bir grup basın mensubu, projeyi finanse eden ve işletmecisi olacak Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un davetlisi olarak TürkAkım'ı besleyecek ana sahalardan biri olan ve "Rusya'nın doğalgaz başkenti" diye nitelendirilen Novi Urengoy'a gitti. Buradaki doğalgaz üretim sahaları ve sondaj kuyularına yapılan ziyaretler sonrasında, şirket yetkilileri proje ve bölgeye ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, TürkAkım'ın yılda 15,75 milyar metreküp Rus gazını Türkiye'ye taşıyacak 930 kilometrelik birinci hattının deniz kısmındaki 530 kilometresi inşa edildi. Böylece Türkiye’nin bir yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayacak ilk hattın yapımında yarı yol geçildi.

Gaz arzının 2019'da başlaması planlanıyor

Bu hat üzerinden gaz arzının 2019'da başlaması planlanırken, TürkAkım'ın Avrupa'ya yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak ikinci hattının ise Türkiye-Rusya münhasır ekonomik bölgesi sınırına kadar olan yaklaşık 224 kilometrelik bölümü döşendi.

Rusya'nın Anapa kıyısından Kıyıköy'e kadar uzanacak birinci hat, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) inşa edeceği boru hattı ile Lüleburgaz'a getirilecek.

Avrupa'nın kullanımı için ayrılan ikinci hattın kara kısmı ise BOTAŞ ve Gazprom'un ortak kuracağı bir şirket tarafından inşa edilecek ve bu hat İpsala üzerinden Avrupa'ya gidecek. TürkAkım'ın ikinci hattının izleyeceği güzergah henüz netleşmedi.

Halihazırda Ukrayna üzerinden Türkiye'ye Rus gazını taşıyan Batı Hattı'nı ikame edecek TürkAkım'ın, transit riski olmadan taşıma yapılacağı için Türkiye ve bölgenin enerji güvenliğine önemli bir katkı sunması öngörülüyor.

Gazprom'un yüzde 100 iştiraki olan South Stream şirketi tarafından inşa edilen TürkAkım'ın finansmanı Gazprom tarafından sağlanıyor.

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Avrupa, son 25 yıldır Gazprom'un en büyük müşterisi

Şirket yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı 2012'den sonra giderek artmaya başladı. Geçen yıl Avrupa'ya 190 milyar metreküp gaz ihraç eden Gazprom'un son 25 yıldaki en önemli müşterisi Avrupa oldu.

Avrupa'ya gaz sevkiyatını güvenli bir şekilde sürdürmek için iki yeni doğalgaz boru hattı inşa ettiklerini dile getiren şirket yetkilileri, bunlardan birinin TürkAkım, diğerinin ise 55 milyar metreküp kapasiteli Kuzey Akım 2 olduğunu ifade etti.

Gazprom'un yüzde 51, Alman E.ON, Shell, Avusturyalı OMV ve BASF/Wintershall şirketlerinin yüzde 10'ar ve Fransız ENGIE'nin yüzde 9 hisse sahibi olacağı New European Pipeline Ortak Girişim şirketi tarafından inşa edilecek Kuzey Akım 2, açık denizde inşa edilecek iki hat yoluyla Almanya üzerinden Avrupa'ya gaz iletecek.

Hava sıcaklığı eksi 40'ın altında

Hava sıcaklığının çoğunlukla eksi 40 derecenin altında olduğu Novi Urengoy çevresinde bulunan doğalgaz sahaları, Gazprom'un doğalgaz üretiminin yüzde 70'inden fazlasını karşılarken, 12 trilyon metreküp gaz rezerviyle dünyanın ikinci ve Rusya'nın da en büyük doğalgaz kaynağı konumunda bulunuyor.

Sibirya’nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde kutup dairesi civarında beş bin kilometreden daha geniş bir alana yayılan Urengoy sahasında doğalgaz, doğalgaz kondensatı ve petrol üretiliyor.

Bölgedeki hayatın neredeyse tamamı doğalgaz endüstrisine dayalı ve 1975 yılında kurulan Novi Urengoy şehri tamamıyla Gazprom'un finansal yardımlarıyla devam eden sosyal bir hayata sahip. Şehirdeki okullar, alışveriş merkezleri ve sosyal alanlar şirket tarafından inşa edilmiş ve masrafları da yine şirket tarafından karşılanıyor.

Yılın dokuz ayı kar altında bulunan ve Kutup soğuklarının hakim olduğu bölgedeki halk, günlük hayatlarını sürdürebilmek ve açık havada çalışabilmek için özel koruyucu kıyafetlere ihtiyaç duyuyor.

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Kaynak: AA