Türkiye 2025'te turizme hızlı başladı! Ocak ayı rakamları açıklandı

Yeni yılın ilk ayında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan ocak ayı turizm rakamlarını açıkladı.

Buna göre; Ocak 2025'te Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.06 artışla 2 milyon 171 bin 118 oldu.

Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler...

Ocak ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 240 bin 643 kişiyle İran birinci sırada yer aldı.

İran'ın ardından Türkiye'ye en çok ziyaretçi 203 bin 733 kişiyle Rusya'dan geldi.

Üçüncü sıra ise 165 bin 792 kişiyle Bulgaristan oldu. Bulgaristan’ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan izledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; ocakta yabancı ziyaretçiler, en çok sırasıyla İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin ve Hakkari kentlerinden Türkiye'ye girdi.