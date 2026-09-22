Türkiye çelikte dünya devleri arasına girdi: İki listede de ilk 10'da

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Türkiye, 2025 yılında 17,5 milyon ton çelik ihraç ederek dünya sıralamasında 6'ncı basamakta yer aldı. Küresel çelik ihracatının zirvesinde ise 133,6 milyon tonla Çin bulunuyor.

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan ve 2025 yılı verilerinin yer aldığı "World Steel in Figures 2026 (Dünya Çelik Verileri 2026)" raporuna göre, Çin geçen yıl dünyanın en büyük çelik ihracatçısı oldu.

Çin açık ara ilk sırada

Çin'i 29,8 milyon tonluk ihracatla Japonya ve 27,9 milyon tonla Güney Kore izledi. Almanya 20,9 milyon tonla dördüncü sırada yer alırken, Avrupa Birliği (27 ülke) 20,5 milyon tonla beşinci oldu.

Türkiye ise 17,5 milyon tonluk çelik ihracatıyla dünya sıralamasında 6'ncı basamağa yerleşti. Türkiye'yi 15,2 milyon tonla Rusya, 14,7 milyon tonla Belçika, 14,3 milyon tonla İtalya ve 13,5 milyon tonla İran takip etti.

İlk 20 ihracatçı arasında 11,6 milyon tonla Endonezya, 11,1 milyon tonla Vietnam, 11 milyon tonla Brezilya ve 9,9 milyon tonla Hindistan da yer aldı.

İthalatta AB ilk sırada

Çelik ithalatında ise Avrupa Birliği öne çıktı. AB, 2025 yılında 43,7 milyon tonluk ithalatla dünyada ilk sırada yer aldı.

Avrupa Birliği'nin ardından 23,9 milyon tonla ABD, 20,4 milyon tonla İtalya ve 20,2 milyon tonla Almanya sıralandı.

Türkiye, 19,8 milyon tonluk ithalatla dünyanın en büyük 5'inci çelik ithalatçısı oldu. Türkiye'nin ardından 15,5 milyon tonla Tayland, 14,8 milyon tonla Meksika ve 13,5 milyon tonla Vietnam geldi.

Böylece Türkiye, 2025 yılında hem çelik ihracatında hem de ithalatında dünyada ilk 10 içinde yer aldı.

Türkiye önde gelen ihracatçılar arasında

Dünya Çelik Birliği'nden AA muhabirine yapılan açıklamada, Çin, Japonya, Güney Kore ve Türkiye'nin uzun süredir dünyanın önde gelen çelik ihracatçıları arasında bulunduğu belirtildi.

Özellikle Çin'in çelik ihracatının son yıllarda güçlü şekilde arttığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun ülke ekonomisinin ulaştığı olgunluk seviyesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Çin'de kişi başına çelik kullanımının gerilemeye başladığına işaret edilirken, benzer bir sürecin daha önce ABD, Avrupa ülkeleri, Japonya ve Güney Kore'de de yaşandığı belirtildi.

Dünya Çelik Birliği, Çin'in yükselen çelik ihracatının da bu süreçle bağlantılı olduğunu vurgularken, raporda kullanılan verilerin resmi ithalat ve ihracat kaynaklarından derlendiğini bildirdi.