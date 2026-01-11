Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ocak ayı toplantısı yaklaşırken piyasalar karar tarihine odaklandı. Son dönemde alınan faiz kararlarının ardından yeni adımın ne yönde olacağı merak konusu oldu. Bu nedenle “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak” sorusuna sıkça yanıt aranıyor.
Faiz politikasında izlenecek yol, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası’nın ocak ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı yakından izleniyor. Art arda gelen faiz indirimleri sonrası yeni toplantıdan çıkacak sonuç merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek ve saat 14.00'te karar duyurulacak.
Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönünde...