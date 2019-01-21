Türkiye Ekonomi Şurası toplanıyor gündem; KDV iadeleri
TOBB iki yıl aradan sonra büyük bir buluşma gerçekleştiriyor. Türkiye Ekonomi Şurası bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak. İş dünyasının dosyasında, finansman sorunun çözümüne yönelik KDV iadelerinin teminat olarak kabul edilmesi talebi var. (HANDAN SEMA CEYLAN)
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