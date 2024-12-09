Türkiye İhracat İklimi Endeksi kasımda geriledi: Avrupa Zayıf, Orta Doğu Güçlü

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İhracat İklimi Endeksi kasım ayında 50,6’ya gerileyerek ihracat pazarlarındaki talep koşullarının yılbaşından itibaren süren iyileşmesini sınırlı düzeyde devam ettirdi.

Ekim ayında 51,1 olarak ölçülen endeksin kasımda düşmesi, küresel pazar koşullarındaki zayıflamanın Türk imalat sanayi ihracatına etkisini gösterdi. Endekste 50’nin üzerindeki değerler iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Almanya ve Avrupa baskısı

Türk imalat sanayinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da ekonomik aktivite altıncı ayda da geriledi ve şubattan bu yana en keskin düşüş kaydedildi. Avrupa’daki genel ekonomik durgunluk, Türk ihracatçıların performansını baskıladı.

Ortadoğu ve ABD güçlü kaldı

ABD ve Ortadoğu pazarlarındaki güçlü talep ise ihracat görünümüne olumlu katkı sağladı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kasım ayında yüksek büyüme performansı sergileyerek Türkiye’nin öne çıkan ihracat pazarlarından biri oldu.

Uzman değerlendirmesi

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, küresel ekonomide farklı eğilimlerin ihracat pazarlarını şekillendirdiğine dikkat çekti. Harker, “ABD ve Ortadoğu’da talep iyileşirken Avrupa’daki zayıflık genel görünümü olumsuz etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Endeksin düşüşüne rağmen yılın başından bu yana pazarların genel talep koşullarındaki toparlanma eğilimi sürüyor. Ancak Avrupa’daki ekonomik durgunluk, ihracat görünümünü gölgelemeye devam ediyor.