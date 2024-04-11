Türkiye pozitif ayrıştı, küresel ihracattaki payında rekor kırdı

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) verilerine göre; küresel mal ihracatı 2023 yılında yüzde 5 oranında azalışla 23,8 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin mal ihracatı zayıf küresel talep ve deprem felaketlerine rağmen yüzde 1 oranında artışla 256 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece Türkiye’nin küresel ihracattan aldığı pay 2022 yılında yüzde 1,02 iken 2023 yılında 0,06 puan artışla yüzde 1,08’e yükseldi ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Ticaret Bakanlığı, DTÖ verileri baz alınarak yapılan çalışmada Türkiye'nin ihracatının pozitif olarak ayrıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın çalışmasına göre; ithalat talebi Avrupa'da keskin bir şekilde düşerken, Kuzey Amerika'da azaldı, Asya'da yatay seyretti.

Enerji satan ülkelerde mal ihracatı yükseldi

Enerji ihracatçısı ekonomilerde ise mal ihracatının arttığı gözlemlendi. Böylece 2022 yılında yüzde 3 artan mal ticaret hacmi 2023'te yüzde 1,2 oranında geriledi.

DTÖ küresel ticaret hacminin 2024'te yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3,3 artmasını bekliyor. Ancak DTÖ bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve politik belirsizliklerin tahminler üzerinde önemli aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtiyor.

Küresel hizmet ihracatı ise yüzde 9 oranında artış ile 7,8 trilyon dolar oldu. Türkiye’nin hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştır.

Türkiye'nin hedefleri

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

* Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde ettiğimiz kazanımları artırarak devam ettireceğiz.