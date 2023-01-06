"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" Edirne'de

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış programında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, son yıllarda tüm ülkelerin, dijitalleşme sürecinde önemli sıçramalar yaşadığını söyledi.

En çok yatırım çeken şirketlerin teknoloji şirketleri olduğunu dile getiren Günay, şöyle konuştu: "Türkiye'de iki şirketimiz 10 milyar doları aşan piyasa değeriyle decacorn (piyasa değeri 10 milyar doları aşan şirket) oldu. Dijitalleşme odaklı çözümler sunan, iş yapış şekillerinde dijitalleşmeyi etkin kullanan şirketler birkaç adım öne çıkıyor, yatırım alıyor ve finansmana erişebiliyor. Bu nedenle TOBB olarak özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedefliyoruz ve bunun için çalışıyoruz." Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, elektronik ticaretin pek çok yeni fırsat sağladığını vurgulayarak, "Elektronik ticaret hem ülkemiz hem de dünyada büyük atak yaptı. Bunun sebebiyse yaygınlaşan internet ve pandemi krizi oldu. Bu alışveriş modeline artan ilgi, firmaları satış ve pazarlama modellerini yeniden yapılandırmaya yöneltti" diye konuştu.